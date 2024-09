Reprodução Can Liu

O fisiculturista chinês Can Liu, de 27 anos, faleceu afogado ao tentar gravar um vídeo em uma área de acesso restrito na China, conforme relatado pelo The Sun. O incidente aconteceu no distrito de Nanchan, em Chongqing.

Liu havia adentrado uma zona fechada para turistas com o objetivo de capturar imagens de uma região cercada por vegetação, localizada nas proximidades de um rio. Durante as filmagens, ele perdeu o equilíbrio, caiu na água e não conseguiu se salvar. Seu corpo foi encontrado já sem vida.

O fisiculturista estava focado em criar conteúdo fitness para aumentar sua presença nas redes sociais e recentemente havia inaugurado estúdios voltados para a prática.

O tio de Liu confirmou que o jovem foi cremado e expressou sua tristeza pela perda, descrevendo o sobrinho como uma pessoa "alegre" e "gentil".



"Ele era uma criança muito iluminada, alegre e gentil. Todos nós o amávamos muito. Sua partida nos deixa extremamente tristes. Realizaremos uma cerimônia fúnebre de despedida. Obrigado a todos os amigos que se importaram e o apoiaram ao longo do caminho. Que ele descanse em paz no céu, sentiremos sua falta para sempre", disse o tio do fisiculturista.

