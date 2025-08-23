Valter Campanato/Agência Brasil Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida (SP)

Dois municípios paulistas do Vale do Paraíba - Aparecida e Guaratinguetá - podem perder o título de Estância Turística e, consequentemente, deixar de receber repasse anual do governo do estado de São Paulo destinado ao turismo local.

O Portal iG apurou que é grande a chance de o governo paulista publicar a medida em breve, no Diário Oficial.



Os municípios não atingiram a pontuação exigida no ranqueamento feito pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, em 2024, avaliando ações realizadas nos anos anteriores.

Esse ranqueamento é realizado sempre no último ano da gestão em exercício, com base em informações técnicas sobre a aplicação do plano municipal de turismo e prestação de contas dos recursos, entre outros itens.

Repercussão negativa

A informação da possível perda do título foi confirmada ao iG pelo prefeito de Aparecida, José Luiz Rodrigues, o Zé Louquinho (PL).

Ele disse que o processo está em andamento há meses, mas que foi comunicado oficialmente pelo secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, há cerca de 15 dias.

Zé Louquinho disse que a decisão depende agora da assinatura do governador Tarcício de Freitas (Republicanos).

"É um absurdo e, se isso acontecer, vou entrar na Justiça. Nossa população vai acabar pagando por falhas de administrações passadas, que deixaram de prestar contas e apresentar documentação que é exigida para a manutenção do título" , protestou ele.

Segundo o prefeito de Aparecida, o secretário Lucena informou que o governo estadual está preocupado com a repercussão negativa que a perda do título poderia representar à cidade e, por isso, uma das alternativas seria a manutenção do título de Estância Turística, mas a suspensão do recurso destinado ao município.

"Não aceito isso também. Aparecida recebe uma média de 12 milhões de turistas por ano, tem mais ou menos 70 mil leitos de hospedagem, levando em conta hotéis, pousadas, pensões e casa para alugar. Tem o maior Santuário do Brasil. Não tem sentido perdermos o título e os recursos", declarou Zé Louquinho ao iG.



Ele disse que tem feito muitas reuniões com lideranças políticas para tentar reverter a situação e manter inclusive os recursos, que são fundamentais para o fomento do turismo local.

"Hoje, por exemplo, enquanto muitos municípios desfrutam o sossego do fim de semana, estou aqui com a cidade lotada de turistas, que utilizam todos os serviços públicos que oferecemos. Nossa cidade não para nunca e precisamos ter recursos para atender essa enorme demanda de devotos" , reforçou.

Zé Louquinho destacou que, se o governo estadual oficializar a suspensão dos recursos, ele vai buscar os meios legais para reverter a situação.

Além dos recursos estaduais específicos para fomento do turismo, o título de Estância Turística garante reconhecimento institucional do papel estratégico da cidade no setor turístico do Estado de São Paulo.

"A perda dessa condição compromete muito os investimentos e a credibilidade do município junto a órgãos estaduais e federais", finalizou o prefeito de Aparecida.

O Santuário de Aparecida

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina e o segundo do mundo, ficando atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano

De acordo com dados divulgados pelo Santuário Nacional, o local recebe um grande fluxo de devotos ao longo do ano; em 2024, foram mais de 9 milhões de visitantes, o que representou um aumento de 2,4% em relação a 2023, quando ocorreram 8.8 milhões de peregrinos.

Somente em 12 de outubro de 2024, Dia de Nossa Senhora Aparecida, cerca de 139 mil pessoas estiveram no Santuário. Entre o início da novena, em 3 de outubro, e o dia 12, foram contabilizados mais de 320 mil devotos.

Em outubro, a rede hoteleira de Aparecida fica com mais de 90% de 37 mil leitos em hotéis ocupados para a data, segundo o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes (Sinhores).

Os eventos religiosos, como missas diárias, novenas, procissões e outras celebrações culturais atraem multidões à cidade.

No Santuário Nacional, a Prefeitura de Aparecida oferece suporte com o Centro de Atendimento ao Turista, que conta com sanitários e atendimento de enfermagem, funcionando em dias de grande movimento, como finais de semana e festas religiosas.

Guaratinguetá na lista



Ainda conforme apurado pelo iG, Guaratinguetá, que fica a cerca de 9 quilômetros de Aparecida, também está na relação da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para perder o título de Estância Turística e os recursos destinados ao turismo local.

Reprodução Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá: mais de 700 mil visitantes por ano





No caso de Guaratinguetá, que também tem como principal característica turística a forte vocação religiosa e histórica, o município perderia entre R$ 4 milhões e R$ 6 milhões que são repassados anualmente pelo governo estadual para o turismo.

O motivo seria também a falta de envio de informações exigidas pelo governo do estado para o ranqueamento.

O iG fez contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, que confirmou o risco da perda do título, mas disse que a gestão prefere aguardar a oficialização da medida para se posicionar.

Guaratinguetá é a terra natal de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro.



Por conta da devoção ao santo, o Santuário de Frei Galvão recebe mais de 700 mil visitantes por ano, com maior concentração de peregrinos a partir do segundo semestre, principalmente em outubro, quando é realizada a festa anual de Frei Galvão.

E a devoção ao santo tem crescido. A devoção popular das Pílulas de Frei Galvão e sua distribuição são realizadas com frequência e atraem uma multidão de devotos.

Isso tem motivado a ampliação do Santuário, com projeto para Igreja com capacidade para 3 mil pessoas e uma praça de celebrações para 10 mil pessoas.







Os números refletem a importância do município, juntamente com Aparecida, como centro de peregrinação religiosa no Vale do Paraíba, contribuindo para o turismo religioso, somado ao patrimônio histórico cultural das cidades.



Outros municípios

Também estão na relação da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para perder o título de Estância Turística e os recursos destinados ao turismo local, os municipios de Analândia, Eldorado, Embu das Artes, Ilhabela e São Luís do Paraitinga.

Em todos os casos, a informação que o iG apurou é que o governo estadual não descarta, a exemplo de Aparecida e Guaratinguetá, suspender os repasse de recursos, mas manter o título.

A próxima avaliação para ranqueamento dos municípios será realizada em 2028.

A reportagem do Portal iG tentou contato com o governo estadual, mas, até o momento, não obteve retorno

