TV Globo\Reprodução Samira Khoury, médica por seis minutos pelo namorado





A médica Samira Khoury, de 27 anos, teve seu rosto desfigurado após cerca de seis minutos de agressões em seu rosto pelo namorado, o fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, de 24 anos. O caso, de 14 de julho, resultou em fratura no crânio e múltiplas fraturas na face de Samira no dia em que ela completava aniversário. As informações são do Fantástico.

O crime ocorreu em um apartamento alugado no bairro de Moema, em São Paulo, onde o casal pretendia comemorar a data. Pedro foi preso em flagrante e responde por tentativa de feminicídio.

Samira contou que a violência começou após uma discussão em uma balada. Pedro foi retirado do local pelos seguranças e, horas depois, chegou ao apartamento onde ela estava.

“ Ele chegou muito nervoso, eu nunca tinha visto assim. Na hora, fiquei com medo. O Pedro me deu um soco, eu caí no chão e não lembro de mais nada ", disse a médica em entrevista ao Fantástico.

Ela afirma ter tentado simular um desmaio para sobreviver. " A primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso ficar quieta. Se ele fez tudo isso comigo achando que eu tava desmaiada — o que ele vai fazer se ele ver que eu tô acordada? Ele me deu mais uns 12 socos enquanto eu acordei ."

As agressões duraram cerca de seis minutos. “ Quando ele me socava no rosto, sentia uma dor que eu não consigo nem falar pra você. É uma dor como se alguém estivesse me tirando a vida .”

Sequelas permanentes

Samira perdeu 50% da visão do olho mais atingido, tem o lado esquerdo do rosto paralisado e precisa da ajuda da mãe para caminhar.

“ Durante as agressões, o Pedro quebrou todas as estruturas que seguram o meu globo ocular, além de vários ossos da minha face, principalmente do lado esquerdo ”, relatou.

Ela passou por cirurgias para reconstrução facial, com a colocação de placas de titânio. “ Hoje, quando eu me olho, me vem a memória de tudo o que aconteceu. Não é possível que alguém me deixou assim. Como alguém que dizia me amar quase me mata no meu aniversário? Isso não é amor .”

Pedro foi preso em flagrante em Santos, no carro de Samira, e levado a um hospital. Na audiência de custódia, alegou uso de anabolizantes, remédios controlados, além de bulimia e depressão.

A Justiça converteu a prisão em preventiva. O juiz responsável destacou: “ O crime se revestiu de violência exacerbada, brutalidade incomum. O modus operandi denota covardia, descontrole emocional e periculosidade concreta por parte do custodiado. Um homem fisiculturista, de robusto porte físico.”

A advogada de Samira, Gabriela Mansur, afirmou ao Fantástico: “ Temos provas da materialidade dos fatos. E não ter feito nada para salvar pedindo ajuda demonstra inequivocamente que se trata de uma tentativa de feminicídio .”





Sequela emocional

Samira continua afastada do trabalho e da pós-graduação em Medicina. Pretende passar por novas cirurgias e cobrir tatuagens que fez com o nome do ex-namorado.

“ Chega a ser irônico que eu tenho o nome de alguém que tentou me matar na minha pele ”, comenta a médica.

Para Samira, as marcas vão além do físico. “ A sequela emocional vai ficar pra sempre comigo de tudo que passei. Quero que ele responda pelo que fez. Eu não quero que tenha chance de concretizar o que fez: me matar ”, finaliza.