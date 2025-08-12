Reprodução/redes sociais Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos, estavam juntos há quase 20

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e sua companheira, a empresária Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos, foram encontrados mortos em um motel em São José, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, na madrugada desta terça-feira (12).

O casal estava desaparecido desde domingo (10) e familiares da mulher chegaram a publicar pedidos de ajuda nas redes sociais em busca de informações.

Ainda de acordo com familiares, os dois estavam juntos há quase 20 anos e deixaram uma filha de 4 anos.

De acordo com o delegado Felipe Simão, da Delegacia de Homicídios de São José, o casal participou de um evento em uma casa noturna, na noite de domingo, e seguiu para o motel, onde foi encontrado sem vida, nesta madrugada.

"O local foi periciado e outras diligências estão também em andamento, para se verificar tanto a causa da morte, quanto a uma possível motivaçâo" , afirmou





A linha de investigação, segundo Simão, segue no sentido de ter sido homicídio, mas também não são descartadas, neste momento, as hipóteses de morte acidental ou até suicídio.

"As avaliações são em torno da vida privada do casal e dos elementos colhidos no local em que eles foram encontrados" , declarou o delegado do caso.

Segundo a Polícia Civil, os corpos de Jeferson e Ana não tinham sinais aparentes de violência e a arma do policial não estava no motel.