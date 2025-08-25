Agência Brasil Chuva será mais intensa nos estados sulistas

A previsão do tempo indica chuva nesta semana para os dois extremos do Brasil. Os maiores volumes estão previstos para a região Sul, sobretudo em áreas do Paraná e de Santa Catarina, e para áreas do Norte e da região amazônica. Nas demais regiões do país, o tempo seco deve predominar, segundo análise da MetSul Meteorologia.

De acordo com a projeção do modelo meteorológico Icon, do serviço meteorológico da Alemanha ( Deutscher Wetterdienst ), a região Norte terá acumulados menores do que nas últimas semanas. O Amazonas deve concentrar as chuvas mais intensas na região.

No Nordeste, a instabilidade se concentra na faixa litorânea, com risco de pancadas localizadas, enquanto no interior a previsão é de tempo seco ao longo da semana.

Chuvas isoladas

No Centro-Oeste, a previsão aponta predomínio de ar seco, mas uma baixa pressão atmosférica vinda do Sul e uma frente estacionária podem provocar chuvas isoladas no Mato Grosso do Sul, explica o instituto de meteorologia.

O cenário também é visto no Sudeste, onde a semana será praticamente sem chuva. Apenas São Paulo, o sul de Minas e alguns pontos do Rio de Janeiro podem registrar precipitações isoladas entre a terça (26) e a quarta-feira (27).

Acúmulos de chuva

A região Sul deve ter precipitação nos três estados, mas de forma irregular. Os maiores acumulados se concentram no Paraná e em Santa Catarina, impulsionados por uma frente semi-estacionária no início da semana e por uma baixa pressão entre terça e quarta-feira.





A MetSul aponta que no Rio Grande do Sul a expectativa é de chuva escassa: em muitas cidades, sequer deve chover. O Norte e o Nordeste do estado podem registrar instabilidade até quarta-feira (27), enquanto o Oeste tem chance de precipitação no sábado (30). Nas demais áreas, a semana será de tempo firme.