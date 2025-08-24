Reprodução/ Metsul Meteorologia Alagamento no Rio Grande do Sul

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira (21) já provocaram danos em 39 municípios, segundo o último balanço da Defesa Civil, publicado neste domingo (24).

De acordo com o boletim mais recente, são 534 desalojados e 27 desabrigados no estado. Além disso, há registros de alagamentos, destelhamentos e bloqueios de estradas, segundo noticiado pelo jornal Correio do Povo.

O número de cidades impactadas mais que dobrou em menos de três dias. Na sexta-feira (22), eram 17 municípios na lista.

O município mais afetado é São Lourenço do Sul, onde a chuva atingiu 143,8 milímetros em 24 horas e causou o transbordamento do Arroio São Lourenço. O temporal deixou milhares de casas alagadas e levou a prefeitura a decretar calamidade pública.

Mais de duas mil residências foram afetadas e, com isso, a cidade soma 23 desabrigados e 500 desalojados. Resgates ainda são realizados pela Brigada Militar, Bombeiros e Defesa Civil. Além disso, a prefeitura organiza doações e pediu apoio da Marinha.

Ao todo, 39 municípios foram atingidos pelas chuvas. Entre eles, estão:

Alegrete

Amaral Ferrador

Arambaré

Bagé

Barros Cassal

Caçapava do Sul

Cacequi

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Camaquã

Canoas

Cerro Grande do Sul

Cristal

Encruzilhada do Sul

Porto Lucena

Rio Pardo

Santa Cruz do Sul

São Gabriel

Sapucaia do Sul

Venâncio Aires

Vera Cruz

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para a porção Sul do RS: um de "perigo", que prevê chuva de até 100 mm no dia, ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo; e outro de perigo potencial, com volumes de até 60 mm/h, com risco de alagamentos, queda de árvores e danos na rede elétrica.

O que esperar dos próximos dias

A chuva deve dar uma "trégua" nos próximos dias, segundo a MetSul Meteorologia. Este domingo já será de sol em algumas cidades castigadas pelas inundações.





A semana deve ter vários dias de sol. A preocupação deixa de ser a chuva e dá lugar ao frio: mínimas abaixo de 5 °C podem ser registradas na madrugada desta segunda (25), com chance de geada.