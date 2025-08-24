As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira (21) já provocaram danos em 39 municípios, segundo o último balanço da Defesa Civil, publicado neste domingo (24).
De acordo com o boletim mais recente, são 534 desalojados e 27 desabrigados no estado. Além disso, há registros de alagamentos, destelhamentos e bloqueios de estradas, segundo noticiado pelo jornal Correio do Povo.
O número de cidades impactadas mais que dobrou em menos de três dias. Na sexta-feira (22), eram 17 municípios na lista.
O município mais afetado é São Lourenço do Sul, onde a chuva atingiu 143,8 milímetros em 24 horas e causou o transbordamento do Arroio São Lourenço. O temporal deixou milhares de casas alagadas e levou a prefeitura a decretar calamidade pública.
Mais de duas mil residências foram afetadas e, com isso, a cidade soma 23 desabrigados e 500 desalojados. Resgates ainda são realizados pela Brigada Militar, Bombeiros e Defesa Civil. Além disso, a prefeitura organiza doações e pediu apoio da Marinha.
Ao todo, 39 municípios foram atingidos pelas chuvas. Entre eles, estão:
- Alegrete
- Amaral Ferrador
- Arambaré
- Bagé
- Barros Cassal
- Caçapava do Sul
- Cacequi
- Cachoeira do Sul
- Cachoeirinha
- Camaquã
- Canoas
- Cerro Grande do Sul
- Cristal
- Encruzilhada do Sul
- Porto Lucena
- Rio Pardo
- Santa Cruz do Sul
- São Gabriel
- Sapucaia do Sul
- Venâncio Aires
- Vera Cruz
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para a porção Sul do RS: um de "perigo", que prevê chuva de até 100 mm no dia, ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo; e outro de perigo potencial, com volumes de até 60 mm/h, com risco de alagamentos, queda de árvores e danos na rede elétrica.
O que esperar dos próximos dias
A chuva deve dar uma "trégua" nos próximos dias, segundo a MetSul Meteorologia. Este domingo já será de sol em algumas cidades castigadas pelas inundações.
A semana deve ter vários dias de sol. A preocupação deixa de ser a chuva e dá lugar ao frio: mínimas abaixo de 5 °C podem ser registradas na madrugada desta segunda (25), com chance de geada.