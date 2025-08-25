Reprodução/X (Coutinho/P.Scheuer) Geada em São Joaquim - RS

Com o fim do período de calor fora de época e a chegada de uma massa de ar frio, as temperaturas voltam a cair na região Sul. O vento que sopra do mar ajuda a aliviar o calor também no sul de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de manter o clima mais ameno no leste paulista e no sul do Rio de Janeiro.

Já no Centro do país, o tempo seco e as altas temperaturas continuam predominando, com a umidade do ar em níveis de atenção desde o interior de São Paulo até o Tocantins.

No Sul, a instabilidade segue concentrada entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A chuva ganha força ao longo do dia em boa parte do território catarinense e no oeste e sudoeste do Paraná, intercalando momentos de abertura de sol.

No Rio Grande do Sul, apenas áreas da serra e do norte ainda podem ter chuva fraca, enquanto nas demais regiões o tempo fica firme. O ar frio derruba as temperaturas, trazendo risco de geada na Campanha Gaúcha e sensação de frio até mesmo à tarde.

No Sudeste, a nebulosidade aumenta no litoral de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, com chance de chuva fraca em alguns pontos. Entre o Vale do Ribeira e a Grande São Paulo, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva, mas com temperaturas mais amenas. Nas demais áreas da região, o calor volta a ganhar força e a umidade do ar cai bastante, especialmente no interior de São Paulo e em Minas Gerais.

No Centro-Oeste, a chuva continua no oeste e no sul de Mato Grosso do Sul, mais intensa no fim da tarde, com risco de pancadas fortes em pontos isolados. Por causa do ar frio, as temperaturas ficam mais amenas também em Cuiabá e Campo Grande. No entanto, entre Goiás e o Distrito Federal, o tempo segue firme, quente e seco.

No Nordeste, a umidade vinda do oceano mantém chuva no litoral. Salvador deve ter pancadas mais fortes, enquanto entre Sergipe e o Rio Grande do Norte a chuva tende a ser rápida e intercalada com períodos de sol.

No interior, o tempo continua seco, com umidade crítica e calor intenso. Já no Norte, as pancadas ficam concentradas no Amazonas, em Roraima e no Acre, com risco de chuva forte isolada. Em Rondônia, Pará e Tocantins, o sol predomina e o calor aparece com força ao longo da tarde.