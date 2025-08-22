Marcela Gonzaga/ Portal iG Foram pelo menos três dias consecutivos de muito sol e tempo quente

O tempo na cidade de São Paulo esquentou bastante com o veranico que se instalou sobre o interior do Brasil nos últimos dias. Nesta sexta-feira (22), o calor foi recorde para o período de inverno, pelo terceiro dia consecutivo.

De acordo com o Climatempo, as tardes de quarta (20), quinta (21) e sexta foram as mais quentes do inverno de 2025, que teve início em 20 de junho.

A máxima do dia 20 de agosto foi de 28,7°C e do dia 21, 31,1°C. Nesta sexta-feira, 22 de agosto, conforme previsto pela Climatempo, São Paulo esquentou um pouco mais e a temperatura chegou aos 32,7°C, na medição por instrumento automático do Instituto Nacional de Meteorologia.

Foi a maior temperatura do inverno e de todo período desde o dia 9 de março, quando o calor chegou aos 33,3°C.

Ainda de acordo com o Climatempo, a medição manual indicou 32,4°C, às 15 horas, mas a temperatura máxima oficial do dia 22 de agosto só será conhecida, de fato, após às 21 horas.

A maior temperatura registrada este ano na cidade de São Paulo foi de 34,8°C, em 2 de março, pela medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia.

Virada de tempo



Conforme a Defesa Civil do estado já adiantou, vai ter virada de tempo neste fim de semana em muitas regiões páulistas.

Para o sábado (23), o Climatempo prevê que a capital ainda tenha um dia de sol e com muito calor, com temperatura de até 32°C. Não há previsão de chuva.

Porém, no domingo (24), com a passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo, a temperatura máxima deve cair cerca de 10°C em relação ao sábado e pode chuviscar ou chover leve durante a noite.

Fim do veranico



O Climatempo informa ainda que neste fim de semana acaba o veranico para o sul e leste de São Paulo, onde está a Grande São Paulo, mas a maioria das áreas do interior paulista vai continuar quente.

No domingo, uma frente fria vai avançar pela costa de São Paulo, mas o ar frio que vem com essa frente fria não terá força para vencer o ar muito quente e seco que está sobre o estado.

O ar frio vai conseguir afastar o ar quente somente das áreas que ficam perto do litoral, como o sul e o leste do estado.

A Grande São Paulo vai sentir a entrada do vento frio e úmido da frente fria durante o domingo.

O grande aumento da umidade e a queda da temperatura vão estimular a formação de muitas nuvens no decorrer do domingo, com previsão de chuva moderada no litoral sul e Baixada Santista e chuva leve à noite em áreas da capital e Grande São Paulo.





A temperatura deve chegar aos 32°C no sábado na cidade de São Paulo e cair para 22°C, no máximo, no domingo.

Previsão de chuva para a próxima semana

Este ar frio e úmido predomina na Grande São Paulo pelo menos até a próxima quarta-feira (27).



Outra frente fria vai avançar pelo litoral paulista entre os dias 27 e 28 de agosto, aumentando as condições para chuva na Grande São Paulo, no litoral e em muitas áreas pelo interior do estado de São Paulo.