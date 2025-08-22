Reprodução/X (@EAmaral_Santos) Chuva de granizo em Santa Cruz do Sul entre 01h30 e 01h50.

Várias cidades do Rio Grande do Sul registraram chuva intensa e queda de granizo entre a noite de quinta-feira (21) e a madrugada desta sexta-feira (22), segundo informações da MetSul Meteorologia.

Na capital Porto Alegre, onde a noite foi marcada por tempestades com raios e trovoadas, o acumulado já passa de 65 mm e deve superar os 100 mm até sábado, o equivalente a quase toda a média de chuva esperada para o mês de agosto, que é de 120,4 mm.

A instabilidade é resultado da passagem de uma frente quente pelo estado, que favorece a formação de nuvens carregadas do tipo Cumulunimbus, conhecidas pela queda de granizo e alta incidência de raios.

A expectativa é que a instabilidade continue nesta sexta, com tréguas à tarde, e volte a ganhar força no sábado, com o "choque térmico" provocado pela chegada de uma massa de ar frio.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para tempestade no Rio Grande do Sul, um de "perigo potencial" e outro de "perigo". Segundo o órgão, há riscos para alagamentos, quedas de árvore e queda na energia elétrica. A recomendação é evitar áreas de risco e desligar os aparelhos eletrônicos.

Granizo

O granizo também foi registrado em várias cidades do Centro, Sul e Leste do estado, como Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Santa Cruz do Sul, Guaíba, Sobradinho e Portão. Em Porto Lucena, no Noroeste, as pedras de gelo eram grandes.

Alguns moradores publicaram os registros nas redes sociais. Confira:

Chuva de granizo em Santa Cruz do Sul entre 01h30 e 01h50. @metsul pic.twitter.com/LisSDTiLsg — Edgar do Amaral Santos (@EAmaral_Santos) August 22, 2025





Chuva de granizo registrada às 3h15 desta sexta-feira (22/8) em Estância Velha/RS. O granizo caiu por cerca de um minuto apenas, com pedras de gelo de tamanho pequeno a moderado. A maior que encontrei foi do tamanho de uma bolinha de pingue-pongue. @jornalnh @abc103fm pic.twitter.com/fmG3LbR6mq — Isaías Rheinheimer (@isaiasjor_) August 22, 2025









A MetSul alerta que o risco de novas quedas de granizo continua nesta sexta, sobretudo na metade Sul do RS, onde as pedras podem ser de médio a grande porte e causar danos.