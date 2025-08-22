Várias cidades do Rio Grande do Sul registraram chuva intensa e queda de granizo entre a noite de quinta-feira (21) e a madrugada desta sexta-feira (22), segundo informações da MetSul Meteorologia.
Na capital Porto Alegre, onde a noite foi marcada por tempestades com raios e trovoadas, o acumulado já passa de 65 mm e deve superar os 100 mm até sábado, o equivalente a quase toda a média de chuva esperada para o mês de agosto, que é de 120,4 mm.
A instabilidade é resultado da passagem de uma frente quente pelo estado, que favorece a formação de nuvens carregadas do tipo Cumulunimbus, conhecidas pela queda de granizo e alta incidência de raios.
A expectativa é que a instabilidade continue nesta sexta, com tréguas à tarde, e volte a ganhar força no sábado, com o "choque térmico" provocado pela chegada de uma massa de ar frio.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para tempestade no Rio Grande do Sul, um de "perigo potencial" e outro de "perigo". Segundo o órgão, há riscos para alagamentos, quedas de árvore e queda na energia elétrica. A recomendação é evitar áreas de risco e desligar os aparelhos eletrônicos.
Granizo
O granizo também foi registrado em várias cidades do Centro, Sul e Leste do estado, como Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Santa Cruz do Sul, Guaíba, Sobradinho e Portão. Em Porto Lucena, no Noroeste, as pedras de gelo eram grandes.
Alguns moradores publicaram os registros nas redes sociais. Confira:
A MetSul alerta que o risco de novas quedas de granizo continua nesta sexta, sobretudo na metade Sul do RS, onde as pedras podem ser de médio a grande porte e causar danos.