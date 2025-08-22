MetSul Rio Grande do Sul enfrentará tempestades

O fim de semana da região Sul do país será marcado por uma frente fria que trará a segunda rodada de chuva forte e temporais para o Rio Grande do Sul, além de temperaturas perto de de 10ºC em alguns pontos.

O impacto vai se estender aos estados de Santa Catarina e o Paraná, segundo alerta emitido nesta sexta-feira (22), pela MetSul Meteorologia.



A mesma frente fria vai avançar pelo país e fazer as temperaturas caírem inclusive no estado de São Paulo, a partir de domingo (24), conforme alertado pela Defesa Civil do Estado.

O Rio Grande do Sul, de acordo com a MetSul, se encontra neste momento sob a influência de uma frente quente que provoca chuva, raios e granizo no Sul e no Leste do estado.

Já no Oeste, Centro e a Metade Norte, o tempo abriu com sol e calor acima dos 30ºC em alguns pontos.

"O ar quente é trazido por uma corrente de jato de baixos níveis (JBN) intensa, que, além do calor em parte do estado, traz vento do quadrante Norte forte em diversas regiões do Rio Grande do Sul", afirma o MetSul, em nota.

Já no final da tarde e na noite desta sexta, o tempo apresenta melhoria em áreas mais a Leste do estado, exceção do Sul, como a Grande Porto Alegre, e a temperatura se eleva com o vento Norte, mas não faz 30ºC nesta tarde na área metropolitana.

No fim do dia, com a aproximação de uma massa de ar frio que avança do Chile, onde provocou rara ocorrência de neve em Santiago, uma frente fria se ativa no Oeste e no Sul do Rio Grande do Sul com chuva e temporais.

Sistema frontal

No decorrer do sábado (23), impulsionada pela massa de ar frio, o sistema frontal avança de Sul para Norte no território gaúcho com chuva, que pode ser forte, e risco de novas ocorrências de temporais.

Em Porto Alegre e região, segundo o MetSul, a frente fria chega entre o final da madrugada e o começo da manhã depois de um começo de sábado com vento Norte, tempo firme e temperatura alta para o período noturno.

Até o final do sábado, a frente alcança ainda áreas de Santa Catarina, especialmente mais a Oeste, e pontos do Sudoeste do estado do Paraná.

Chuva continua no domingo

No domingo, conforme aponta a MetSul, a frente fria ainda traz chuva para pontos do Norte e do Nordeste gaúcho, especialmente no Alto Uruguai, Serra e Litoral Norte, enquanto na maior parte do estado o tempo melhora com chegada de ar seco e frio.

O sistema frontal provoca instabilidade no domingo também em várias regiões de Santa Catarina, além de localidades do Sul e do Oeste do território paranaense.





Há risco de tornados, em particular na Metade Norte, entre o planalto e a serra.



Queda de temperatura



A frente fria que vai avançar neste sábado trará uma queda signficativa da temperatura na região Sul.

Depois do forte calor da tarde de sexta em parte do estado e das temperaturas altas na madrugada e começo da manhã do sábado no Norte e no Nordeste gaúcho, as marcas nos termômetros vão despencar.

As máximas do sábado ocorrem no começo do dia, até com calor em pontos do território gaúcho na madrugada, e as mínimas vão se dar no final do sábado, quando os termômetros devem indicar temperaturas perto e pouco abaixo de 10ºC na maioria das cidades gaúchas, inclusive em Porto Alegre.

