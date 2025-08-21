Fotografia/Willian Oliveira Estratégia proporciona mais de 3 mil inserções por dia nos painéis de LED do circuito

O portal iG acaba de lançar uma estratégia pioneira no mercado brasileiro de comunicação digital para ocupação da Ciclovia Rio Pinheiros, a maior infraestrutura cicloviária urbana isolada do país. A iniciativa marca uma nova fase da marca, que passa a integrar mídia out-of-home de alta tecnologia com experiências imersivas em um dos espaços mais inovadores de São Paulo, apostando na convergência entre sustentabilidade, mobilidade urbana e engagement de audiência premium.

O acordo firmado com a Farah Service, responsável pelo espaço, posiciona o iG nos 13 painéis digitais LED de alta definição distribuídos ao longo de 9 quilômetros da ciclovia, garantindo 105.300 inserções mensais em um circuito que registra crescimento exponencial de público.

Mídia Out-of-Home de nova geração

A estratégia do iG na Ciclovia Rio Pinheiros representa uma evolução no conceito tradicional de mídia exterior. Com 270 inserções diárias por painel, totalizando 3.510 inserções por equipamento ao dia, a presença digital do portal alcança uma audiência qualificada e engajada, composta por ciclistas, corredores e entusiastas do movimento de mobilidade sustentável.

"Esta parceria representa muito mais que uma simples ocupação de mídia out-of-home. Estamos criando um ecossistema de experiências que conecta nossa audiência digital com ativações físicas em um dos espaços mais relevantes da cidade", explica o CEO do iG, Thiago Feitosa.

A iniciativa reflete a tendência crescente de integração entre plataformas digitais e experiências offline, especialmente em ambientes que promovem estilo de vida sustentável.

Os painéis digitais, posicionados estrategicamente em 8 locais ao longo dos 22,2 quilômetros da ciclovia, oferecem cobertura completa do percurso que se estende da altura de Miguel Yunes até o Jaguaré. A infraestrutura, localizada entre a margem leste do Rio Pinheiros e os trilhos da ViaMobilidade, paralela à Linha 9-Esmeralda, garante exposição contínua sem interferências do tráfego urbano tradicional.





Casa Conectada

Um dos diferenciais mais significativos da estratégia do iG e da parceria com a Farah Service é a utilização da Casa Conectada, espaço sustentável localizado no complexo do Parque Bruno Covas, como centro operacional para eventos e ativações de marca. O ambiente, que foi destaque na CASACOR São Paulo 2021, é um marco em sustentabilidade e inovação tecnológica na construção civil.

Projetada pelo Estúdio Guto Requena em parceria com o Pax.Arq, a Casa Conectada sequestra dióxido de carbono na mesma proporção das emissões tradicionais da construção civil, invertendo o impacto ambiental negativo típico do setor. Construída com chapas de compensado naval de pinus usinadas em máquina CNC e montadas apenas por encaixes, a estrutura elimina resíduos e garante eficiência operacional.

A cobertura, feita com telhas de fibras vegetais impermeabilizadas fabricadas a partir de papel reciclado, complementa o conceito de sustentabilidade integral. Posicionada na beira do Rio Pinheiros, com grandes janelas de vidro que permitem avistamento da fauna local, incluindo capivaras que habitam a região, o espaço oferece cenário único para eventos corporativos, confraternizações e exposições.

“A Casa Conectada é por si só uma experiência incrível de construção, mas também um ambiente imersivo e que nos faz refletir sobre nosso impacto no meio ambiente. Poder usar esse espaço e conectar nossos clientes a ele é um enorme diferencial”, complemente Thiago Feitosa.

Fotografia/Willian Oliveira Parceria do iG com Farah Service contempla a promoção de eventos como corridas, passeios ciclísticos e ativações na Casa Conectada





Estratégia multiplataforma

A presença do iG na Ciclovia Rio Pinheiros vai além da simples exposição de marca nos painéis digitais. A estratégia contempla promoção de eventos como corridas, passeios ciclísticos e ativações na Casa Conectada, criando ecossistema de experiências que fortalecem o relacionamento com a audiência.

O ambiente da ciclovia, com sua infraestrutura completa que inclui banheiros PNE, bebedouros, vending machines, serviços de locação de bikes, mecânica, lojas e cafés, oferece múltiplas oportunidades de engagement.

O percurso adaptado para handbikers e acessos com rampas facilitam a inclusão de famílias com crianças, ampliando o perfil demográfico alcançado. O patrulhamento da Polícia Militar com bicicletas garante segurança, fator crucial para consolidação do espaço como destino preferencial para práticas esportivas e de lazer.

Contextualização no Novo Rio Pinheiros

A escolha da Ciclovia Rio Pinheiros como palco da nova estratégia do iG insere a marca no maior projeto de regeneração urbana da América Latina: o Novo Rio Pinheiros. O Parque Bruno Covas, criado em 2021 como parque linear de 8 quilômetros na margem oeste do rio, entre a Ponte Cidade Jardim e o Projeto Pomar Urbano, representa transformação paradigmática na relação da cidade com seus corpos d'água.

O iG investe no movimento de revitalização urbana sustentável, associando a marca aos valores de inovação, responsabilidade ambiental e qualidade de vida. A estratégia capitaliza o momentum de transformação do espaço público paulistano, aproveitando a crescente valorização de iniciativas que promovem mobilidade ativa e sustentabilidade.

Desde 2020, quando a Farah Service assumiu a administração do espaço, houve aumento de 1000% no número de frequentadores, transformando a infraestrutura em um hotspot de mobilidade urbana consciente na capital paulista.

Impacto no mercado de comunicação

A iniciativa do iG na Ciclovia Rio Pinheiros estabelece novo benchmark para estratégias de marca no segmento de portais digitais brasileiros. A convergência entre mídia out-of-home tecnológica, experiências sustentáveis e ativação de comunidades representa evolução significativa nas práticas de marketing digital no país.

O crescimento de 1000% no número de frequentadores da ciclovia desde 2020 demonstra o potencial inexplorado de espaços de mobilidade urbana como plataformas de comunicação.

A estratégia também responde à crescente demanda por sustentabilidade nas comunicações corporativas. Com consumidores cada vez mais conscientes sobre impacto ambiental, a associação com espaços e práticas sustentáveis torna-se diferencial competitivo relevante para brands que buscam conexão autêntica com suas audiências.

Fauna, flora e biodiversidade

Farah Service Estratégia pode servir de modelo para expansão em novos locais sustentáveis de São Paulo ou outras capitais





Um aspecto único da estratégia do iG na Ciclovia Rio Pinheiros é a integração com o rico ecossistema natural do espaço. A fauna e flora diversificadas do local, incluindo aves aquáticas e mamíferos como capivaras, criam ambiente de comunicação diferenciado, onde sustentabilidade não é apenas discurso, mas realidade tangível.

Esta biodiversidade oferece oportunidades únicas para storytelling autêntico sobre conservação ambiental e harmonia entre desenvolvimento urbano e preservação natural.

A parceria na Ciclovia Rio Pinheiros representa apenas o primeiro movimento de uma estratégia mais ampla do iG para ocupação de espaços urbanos inovadores. O sucesso desta iniciativa pode servir como modelo para expansão em outras infraestruturas de mobilidade sustentável em São Paulo e outras capitais brasileiras.

A tendência de crescimento no uso de bicicletas e práticas esportivas urbanas, acelerada por mudanças comportamentais pós-pandemia e crescente consciência ambiental, sugere potencial de longo prazo para estratégias similares. O iG posiciona-se como pioneiro neste movimento, estabelecendo precedente para futuras inovações em mídia out-of-home sustentável.

A integração entre conteúdo digital, experiências físicas e valores sustentáveis representa evolução natural do marketing contemporary, onde autenticidade e propósito tornam-se fundamentais para engagement efetivo. A Ciclovia Rio Pinheiros oferece palco ideal para demonstração prática destes valores.



