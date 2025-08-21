O portal iG acaba de lançar uma estratégia pioneira no mercado brasileiro de comunicação digital para ocupação da Ciclovia Rio Pinheiros, a maior infraestrutura cicloviária urbana isolada do país. A iniciativa marca uma nova fase da marca, que passa a integrar mídia out-of-home de alta tecnologia com experiências imersivas em um dos espaços mais inovadores de São Paulo, apostando na convergência entre sustentabilidade, mobilidade urbana e engagement de audiência premium.
O acordo firmado com a Farah Service, responsável pelo espaço, posiciona o iG nos 13 painéis digitais LED de alta definição distribuídos ao longo de 9 quilômetros da ciclovia, garantindo 105.300 inserções mensais em um circuito que registra crescimento exponencial de público.
Mídia Out-of-Home de nova geração
A estratégia do iG na Ciclovia Rio Pinheiros representa uma evolução no conceito tradicional de mídia exterior. Com 270 inserções diárias por painel, totalizando 3.510 inserções por equipamento ao dia, a presença digital do portal alcança uma audiência qualificada e engajada, composta por ciclistas, corredores e entusiastas do movimento de mobilidade sustentável.
"Esta parceria representa muito mais que uma simples ocupação de mídia out-of-home. Estamos criando um ecossistema de experiências que conecta nossa audiência digital com ativações físicas em um dos espaços mais relevantes da cidade", explica o CEO do iG, Thiago Feitosa.
A iniciativa reflete a tendência crescente de integração entre plataformas digitais e experiências offline, especialmente em ambientes que promovem estilo de vida sustentável.
Os painéis digitais, posicionados estrategicamente em 8 locais ao longo dos 22,2 quilômetros da ciclovia, oferecem cobertura completa do percurso que se estende da altura de Miguel Yunes até o Jaguaré. A infraestrutura, localizada entre a margem leste do Rio Pinheiros e os trilhos da ViaMobilidade, paralela à Linha 9-Esmeralda, garante exposição contínua sem interferências do tráfego urbano tradicional.
Casa Conectada
Um dos diferenciais mais significativos da estratégia do iG e da parceria com a Farah Service é a utilização da Casa Conectada, espaço sustentável localizado no complexo do Parque Bruno Covas, como centro operacional para eventos e ativações de marca. O ambiente, que foi destaque na CASACOR São Paulo 2021, é um marco em sustentabilidade e inovação tecnológica na construção civil.
Projetada pelo Estúdio Guto Requena em parceria com o Pax.Arq, a Casa Conectada sequestra dióxido de carbono na mesma proporção das emissões tradicionais da construção civil, invertendo o impacto ambiental negativo típico do setor. Construída com chapas de compensado naval de pinus usinadas em máquina CNC e montadas apenas por encaixes, a estrutura elimina resíduos e garante eficiência operacional.
A cobertura, feita com telhas de fibras vegetais impermeabilizadas fabricadas a partir de papel reciclado, complementa o conceito de sustentabilidade integral. Posicionada na beira do Rio Pinheiros, com grandes janelas de vidro que permitem avistamento da fauna local, incluindo capivaras que habitam a região, o espaço oferece cenário único para eventos corporativos, confraternizações e exposições.
“A Casa Conectada é por si só uma experiência incrível de construção, mas também um ambiente imersivo e que nos faz refletir sobre nosso impacto no meio ambiente. Poder usar esse espaço e conectar nossos clientes a ele é um enorme diferencial”, complemente Thiago Feitosa.
Estratégia multiplataforma
A presença do iG na Ciclovia Rio Pinheiros vai além da simples exposição de marca nos painéis digitais. A estratégia contempla promoção de eventos como corridas, passeios ciclísticos e ativações na Casa Conectada, criando ecossistema de experiências que fortalecem o relacionamento com a audiência.
O ambiente da ciclovia, com sua infraestrutura completa que inclui banheiros PNE, bebedouros, vending machines, serviços de locação de bikes, mecânica, lojas e cafés, oferece múltiplas oportunidades de engagement.
O percurso adaptado para handbikers e acessos com rampas facilitam a inclusão de famílias com crianças, ampliando o perfil demográfico alcançado. O patrulhamento da Polícia Militar com bicicletas garante segurança, fator crucial para consolidação do espaço como destino preferencial para práticas esportivas e de lazer.
Contextualização no Novo Rio Pinheiros
A escolha da Ciclovia Rio Pinheiros como palco da nova estratégia do iG insere a marca no maior projeto de regeneração urbana da América Latina: o Novo Rio Pinheiros. O Parque Bruno Covas, criado em 2021 como parque linear de 8 quilômetros na margem oeste do rio, entre a Ponte Cidade Jardim e o Projeto Pomar Urbano, representa transformação paradigmática na relação da cidade com seus corpos d'água.
O iG investe no movimento de revitalização urbana sustentável, associando a marca aos valores de inovação, responsabilidade ambiental e qualidade de vida. A estratégia capitaliza o momentum de transformação do espaço público paulistano, aproveitando a crescente valorização de iniciativas que promovem mobilidade ativa e sustentabilidade.
Desde 2020, quando a Farah Service assumiu a administração do espaço, houve aumento de 1000% no número de frequentadores, transformando a infraestrutura em um hotspot de mobilidade urbana consciente na capital paulista.
Impacto no mercado de comunicação
A iniciativa do iG na Ciclovia Rio Pinheiros estabelece novo benchmark para estratégias de marca no segmento de portais digitais brasileiros. A convergência entre mídia out-of-home tecnológica, experiências sustentáveis e ativação de comunidades representa evolução significativa nas práticas de marketing digital no país.
O crescimento de 1000% no número de frequentadores da ciclovia desde 2020 demonstra o potencial inexplorado de espaços de mobilidade urbana como plataformas de comunicação.
A estratégia também responde à crescente demanda por sustentabilidade nas comunicações corporativas. Com consumidores cada vez mais conscientes sobre impacto ambiental, a associação com espaços e práticas sustentáveis torna-se diferencial competitivo relevante para brands que buscam conexão autêntica com suas audiências.
Fauna, flora e biodiversidade
Um aspecto único da estratégia do iG na Ciclovia Rio Pinheiros é a integração com o rico ecossistema natural do espaço. A fauna e flora diversificadas do local, incluindo aves aquáticas e mamíferos como capivaras, criam ambiente de comunicação diferenciado, onde sustentabilidade não é apenas discurso, mas realidade tangível.
Esta biodiversidade oferece oportunidades únicas para storytelling autêntico sobre conservação ambiental e harmonia entre desenvolvimento urbano e preservação natural.
A parceria na Ciclovia Rio Pinheiros representa apenas o primeiro movimento de uma estratégia mais ampla do iG para ocupação de espaços urbanos inovadores. O sucesso desta iniciativa pode servir como modelo para expansão em outras infraestruturas de mobilidade sustentável em São Paulo e outras capitais brasileiras.
A tendência de crescimento no uso de bicicletas e práticas esportivas urbanas, acelerada por mudanças comportamentais pós-pandemia e crescente consciência ambiental, sugere potencial de longo prazo para estratégias similares. O iG posiciona-se como pioneiro neste movimento, estabelecendo precedente para futuras inovações em mídia out-of-home sustentável.
A integração entre conteúdo digital, experiências físicas e valores sustentáveis representa evolução natural do marketing contemporary, onde autenticidade e propósito tornam-se fundamentais para engagement efetivo. A Ciclovia Rio Pinheiros oferece palco ideal para demonstração prática destes valores.