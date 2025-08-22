Rovena Rosa/Agência Brasil Chegada de frente fria muda tempo no domingo em SP

Depois de pelo menos dois dias de altas temperaturas e baixa umidade do ar - com previsão de até 39 °C em algumas regiões na sexta-feira (22) e no sábado (23), o estado de São Paulo vai registrar uma queda brusca de temperatura no domingo (24). O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado nesta sexta-feira (22).

De acordo com os mapas meteorológicos, haverá uma mudança brusca nas temperaturas no território paulista, principalmente nos municípios da faixa leste.



O cenário vai mudar com o avanço de uma frente fria vinda do Sul, trazendo queda acentuada nas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuva isoladas, a partir do domingo.

Na Região Metropolitana da Capital, os termômetros deverão variar entre 14°C e 22 °C; na Baixada Santista, entre 15°C e 19°C; e na Serra da Mantiqueira, entre 11°C e 21°C.



O Vale do Paraíba e Litoral Norte terão mínimas de 15°C e máximas de 20°C, enquanto o Vale do Ribeira e Itapeva ficam entre 12°C e 21°C.

Em Campinas e Sorocaba, as temperaturas oscilam de 15°C a 28°C.



Mudança mais discreta

No oeste e noroeste paulista, a queda das temperaturas será mais discreta, pois a frente fria não avançará para essas regiões do interior do estado.

Em Presidente Prudente e Marília as temperaturas ficam entre 18°C a 31°C, em Bauru e Araraquara, de 17°C a 29°C.



Já nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, as variações ficam entre 18°C e 32°C, e, em Franca, Barretos e Ribeirão Preto, entre 19°C e 33°C.

No domingo, com a mudança do tempo na Capital e Litoral, a Defesa Civil recomenda atenção especial com as rajadas de vento, que podem atingir velocidade moderada, além das chuvas e quedas de raios, que exigem cuidado redobrado em áreas abertas.

Sábado abafado



Com o avanço da frente fria, o sábado (23) será marcado pela passagem do sistema pré-frontal, provocando sensação de calor e abafamento em todo o estado.

Na Região Metropolitana da Capital, os termômetros variam entre 18°C e 33°C; já na Baixada Santista, entre 18°C e 29°C.



Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas oscilam de 17°C a 30°C, enquanto no Vale do Paraíba e Litoral Norte ficam entre 18°C e 29°C.

O Vale do Ribeira e a região de Itapeva registram mínimas de 18°C e máximas de 30°C.



Em Campinas e Sorocaba, as temperaturas variam de 20°C a 32°C; em Presidente Prudente e Marília, de 21°C a 35°C; e em Bauru e Araraquara, de 21°C a 34°C.



Já nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, os termômetros vão de 21°C a 35°C, enquanto em Franca, Barretos e Ribeirão Preto as temperaturas podem alcançar os 37°C, com mínimas de 22°C.

Além do calor, o destaque está também para a URA ( Umidade relativa do ar), que pode atingir índices críticos.

Na Baixada Santista e Litoral Norte, os valores podem diminuir até 30%. Já a Região Metropolitana da Capital, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Ribeira entram em estado de atenção, com índices entre 29,9% e 20%.





Em Presidente Prudente, Marília, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara, a condição é de alerta, com valores entre 19,9% e 12%.

O cenário mais crítico é esperado para Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto, onde a URA pode ficar abaixo de 12%, caracterizando estado de emergência.

Durante este período, a Defesa Civil orienta a população a evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, manter hidratação constante e redobrar cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

A Defesa Civil do Estado reforça que segue monitorando as condições meteorológicas e destaca, mais uma vez, a importância de a população acompanhar os canais oficiais para atualizações e orientações de prevenção.