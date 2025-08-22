Elias C/Reprodução BR-470, em Indaial (SC)

O trânsito será totalmente interrompido nos dois sentidos da BR-470/SC, em Indaial, nesta sexta-feira (22), entre 15h e 16h, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O bloqueio ocorrerá no km 64, próximo à empresa Bruto Brasil, no bairro Encano do Norte, para execução dos serviços do lote 4 das obras de duplicação.

O DNIT informou que equipes estarão no local para orientar os motoristas durante a interdição.

A recomendação é que os condutores fiquem atentos à sinalização de obras. Em caso de chuva, a operação será reagendada.

Ocorrências recentes na rodovia

Na quarta-feira (20), a BR-470 registrou ao menos três bloqueios em diferentes pontos devido a acidentes com veículos de carga.

Em Ibirama, no km 116, o tráfego foi totalmente interditado no fim da manhã, mas liberado por volta do meio-dia.

Situação semelhante ocorreu em Gaspar, no km 28, sentido litoral, onde a pista ficou bloqueada antes de ter a liberação completa às 13h.

Já em Apiúna, no km 110, houve interdição no fim da tarde, com liberação total confirmada por volta das 19h20, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).





Papel estratégico da BR-470

Considerada o principal corredor logístico de Santa Catarina, a BR-470 conecta o oeste e meio-oeste ao litoral norte do estado, onde estão os portos de Itajaí e Navegantes e o Aeroporto de Navegantes.

Segundo relatório da FIESC de 2023, no entorno da rodovia, no trecho entre Navegantes e Indaial, há cerca de 68,6 mil estabelecimentos que empregam 671,1 mil trabalhadores, atendendo a uma população estimada de 1,9 milhão de pessoas.

Em 2022, essas regiões contribuíram com uma corrente de comércio de 23,1 bilhões de dólares, valor das mercadorias antes de serem enviadas para outros países, representando 31% do PIB estadual.

A rodovia é fundamental para o transporte de grãos, carnes, madeira, móveis e matérias-primas destinadas à exportação e importação, sendo peça-chave para a economia catarinense.