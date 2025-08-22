Reprodução: Bahia Notícias Ossada humana foi encontrada por banhistas em praia.

Uma ossada humana foi encontrada por um grupo de banhistas nesta quinta-feira (21), na Praia de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dois homens retiram o corpo - que já se encontra em avançado estado de decomposição - do mar.





Segundo informações da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) ao Portal iG, os restos mortais são de um homem, ainda sem identidicação formal.

A polícia determinou a remoção e perícia da ossada. As análises feitas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem contribuir para esclarecer o ocorrido e revelar a causa da morte.

A decomposição na água é mais lenta, mas se acelera fora dela

A decomposição de corpos em ambientes úmidos difere daquela em outros ambientes, tanto nas mudanças que ocorrem, quanto na velocidade.

Segundo um estudo publicado no site PubMed Central, as mudanças típicas de decomposição ocorrem mais lentamente na água, principalmente devido às temperaturas mais baixas e ao ambiente anaeróbico. No entanto, uma vez que um corpo é removido da água, a putrefação provavelmente será acelerada.







