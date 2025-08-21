Valter Campanato/Agência Brasil Sudeste terá tempo instável pelos próximos 10 dias

Os próximos dez dias serão marcados por diferentes padrões de chuva em todo o Brasil, segundo projeções do modelo do Centro Meteorológico Europeu (ECMWF). Enquanto a região Sul deve concentrar os maiores volumes de precipitação, o Norte terá redução das chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta de perigo para tempestade no Rio Grande do Sul, com precipitações de até 100 mm. Outros alertas de perigo potencial para vendavais de até 100 km/h valem para áreas litorâneas do Nordeste. Veja as previsões de cada região.

Chuvas volumosas

Com acumulados que podem superar os 100 milímetros em pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Sul é a região com os maiores acumulados para os próximos 10 dias. O avanço de ar quente até sexta-feira (22) já deve trazer instabilidade e pancadas fortes no território gaúcho, aponta a MetSul Meteorologia.

Durante o fim de semana, a chegada de uma frente fria deve provocar chuvas generalizadas e intensas, com instabilidade ainda persistindo na semana seguinte em diversas áreas catarinenses e paranaenses.

No Norte, o chamado “verão amazônico”, o período mais seco após o encerramento do inverno amazônico, que vai de dezembro a maio, costuma reduzir as chuvas. Os volumes seguem acima da média em parte da região, com Roraima, Amazonas e áreas do Pará podendo registrar precipitações intensas para a época do ano.

O Nordeste deve ter chuvas concentradas principalmente no litoral, com destaque para pontos entre Bahia e Pernambuco. No interior, porém, a precipitação será bastante irregular.





Baixa precipitação

No Centro-Oeste, a previsão é de tempo mais seco na maior parte dos dias. Ainda assim, áreas de instabilidade ligadas a uma frente fria podem provocar chuvas no Mato Grosso do Sul e em parte do Mato Grosso entre os dias 23 e 24. A MetSul não descarta precipitação isolada entre os dias 29 e 30 de agosto.

No Sudeste, a tendência é de chuvas irregulares, que podem nem chegar a algumas localidades. A instabilidade deve aumentar a partir do fim de semana, com a atuação de uma frente fria, e persistir de forma localizada em parte da região na próxima semana.