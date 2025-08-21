Reprodução/Instagram Restaurante é interditado com 380 quilos de alimentos impróprios

A Vigilância em Saúde de Porto Alegre interditou cautelarmente um restaurante localizado na área central da cidade depois que, no dia 15 de agosto, pelo menos três pessoas apresentaram sintomas como náuseas, vômitos, cólicas e diarreia após consumir alimentos no local.

Durante a inspeção, os fiscais encontraram 385 quilos de alimentos impróprios para consumo, incluindo produtos com alteração de cor, odor e armazenados em temperaturas inadequadas. Também foram identificados alimentos de origem animal sem comprovação de procedência e embalagens danificadas.

As condições de higiene do espaço também estavam comprometidas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, havia coifas da cozinha sem funcionamento, frestas abertas sem proteção, fezes de roedores em panelas e até uma mosca encontrada em uma alface.

O restaurante permanecerá fechado até que sejam realizadas todas as adequações necessárias para garantir a segurança alimentar. Por questões de sigilo processual, o nome do estabelecimento não foi divulgado.