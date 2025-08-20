Um rapaz de 21 anos, suspeito de ter mutilado um cavalo com facão no interior de São Paulo no último sábado (16), confessou o crime nesta terça (19). Em entrevista à Rede Vanguarda, ele alegou estar "embriagado e transtornado".
Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, disse que pegou as patas do animal e "cortou por cortar". Segundo ele, não foi uma decisão consciente, e sim um ato de transtorno.
“Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida. É culpa minha. Eu reconheço os meus erros” , diz Andrey. A cena ocorrida na região do Bananal foi registrada e divulgada na internet, onde mostra o homem sobre o animal no chão. O caso gerou grande revolta entre os internautas.
Alegou que o animal estava morto
De acordo com o jovem, a mutilação foi feita após o animal ter morrido. O caso aconteceu durante uma cavalgada de cerca de 14 km, em que o cavalo branco se cansou, deitou no chão e teria ficado com respiração fraca, até parar de respirar.
Andrey contou à Rede Vanguarda que, ao contrário do que estariam dizendo, ele não cortou as quatro patas e com o cavalo andando.
“Muitas pessoas estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo, mexo com boi, tenho o apelido de boiadeiro" , relatou.
A Polícia Civil investiga a versão, uma vez que existe a suspeita de que o crime de crueldade ao animal tenha acontecido com ele em vida.
O amigo que estava com o suspeito, contou à polícia que o cavalo cansou, parou de andar e eventualmente deitou quando os dois cavalgavam lado a lado. Andrey teria dito então: "Se você tem coração, melhor não olhar". Em seguida, usou um facão que levava na cintura para atingir as patas do animal. Diante do ato, o amigo teria passado mal e ido embora, deixando Andrey no local com o animal.
Revolta
O caso gerou grande repercussão, com personalidades públicas criticando a atitude. Luísa Mell, famosa defensora dos animais, chamou o jovem de "monstro" e "covarde" em um vídeo, que foi compartilhado por outras celebridades, como a atriz Paolla Oliveira.
A cantora Ana Castela compartilhou um post em que classifica o caso como "covardia". Andrey afirmou que sente medo da repercussão do caso, que foi criticado por diversos famosos nas redes sociais e que vem recebendo ameaças.
“Eu sou consciente dos meus atos. Eu amo os animais, sempre mexi com cavalo. Não tinha necessidade de a pessoa ter jogado isso na rede. Muitas pessoas não mereciam ver esse ato” , disse.
Andrey está sendo investigado pela polícia e podei responder por maus-tratos contra animais, crime que prevê pena de três meses a um ano de prisão.