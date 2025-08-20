Reprodução Imagens do animal sendo mutilado foram compartilhadas nas redes sociais

Um rapaz de 21 anos, suspeito de ter mutilado um cavalo com facão no interior de São Paulo no último sábado (16), confessou o crime nesta terça (19). Em entrevista à Rede Vanguarda, ele alegou estar "embriagado e transtornado".

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, disse que pegou as patas do animal e "cortou por cortar". Segundo ele, não foi uma decisão consciente, e sim um ato de transtorno.

“Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida. É culpa minha. Eu reconheço os meus erros” , diz Andrey. A cena ocorrida na região do Bananal foi registrada e divulgada na internet, onde mostra o homem sobre o animal no chão. O caso gerou grande revolta entre os internautas.

Alegou que o animal estava morto

Reprodução/Rede Vanguarda Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz afirma que se arrepende





De acordo com o jovem, a mutilação foi feita após o animal ter morrido. O caso aconteceu durante uma cavalgada de cerca de 14 km, em que o cavalo branco se cansou, deitou no chão e teria ficado com respiração fraca, até parar de respirar.

Andrey contou à Rede Vanguarda que, ao contrário do que estariam dizendo, ele não cortou as quatro patas e com o cavalo andando.

“Muitas pessoas estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo, mexo com boi, tenho o apelido de boiadeiro" , relatou.

A Polícia Civil investiga a versão, uma vez que existe a suspeita de que o crime de crueldade ao animal tenha acontecido com ele em vida.

O amigo que estava com o suspeito, contou à polícia que o cavalo cansou, parou de andar e eventualmente deitou quando os dois cavalgavam lado a lado. Andrey teria dito então: "Se você tem coração, melhor não olhar". Em seguida, usou um facão que levava na cintura para atingir as patas do animal. Diante do ato, o amigo teria passado mal e ido embora, deixando Andrey no local com o animal.

Revolta

O caso gerou grande repercussão, com personalidades públicas criticando a atitude. Luísa Mell, famosa defensora dos animais, chamou o jovem de "monstro" e "covarde" em um vídeo, que foi compartilhado por outras celebridades, como a atriz Paolla Oliveira.





A cantora Ana Castela compartilhou um post em que classifica o caso como "covardia". Andrey afirmou que sente medo da repercussão do caso, que foi criticado por diversos famosos nas redes sociais e que vem recebendo ameaças.

“Eu sou consciente dos meus atos. Eu amo os animais, sempre mexi com cavalo. Não tinha necessidade de a pessoa ter jogado isso na rede. Muitas pessoas não mereciam ver esse ato” , disse.

Andrey está sendo investigado pela polícia e podei responder por maus-tratos contra animais, crime que prevê pena de três meses a um ano de prisão.