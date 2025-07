YuliiaKa/Freepix Ministério da Agricultura suspende produção de ração para equinos da Nutratta





Uma falha no controle de matéria-prima da Nutratta contaminou rações com substância tóxica, causando a morte de 245 cavalos em propriedades de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas desde 26 de maio, segundo o Ministério da Agricultura.

Segundo o Mapa, em todas as propriedades onde houve mortes ou adoecimento, os animais consumiram produtos da empresa. Cavalos que não ingeriram a ração permaneceram saudáveis, mesmo em contato com os mesmos ambientes.

Amostras analisadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária confirmaram a presença da monocrotalina, uma toxina produzida por plantas do gênero crotalaria.



“ Esse é um caso único. Nunca, em toda a história do Ministério, havíamos identificado a presença dessa substância em ração para equinos. É a primeira vez que isso acontece ”, afirmou o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart.

Ele reforçou que “ essa substância, mesmo em doses muito pequenas, pode causar problemas neurológicos e hepáticos graves ”, e que a legislação brasileira proíbe sua presença em qualquer circunstância.

Medidas adotadas

Com base nas irregularidades identificadas, o Mapa instaurou processo administrativo, lavrou auto de infração e determinou a suspensão cautelar da fabricação e comercialização de rações da empresa, inicialmente para equídeos. A medida foi posteriormente ampliada para todas as espécies animais.

Apesar da interdição, a Nutratta conseguiu autorização judicial para retomar parcialmente a produção, desde que voltada a espécies diferentes dos cavalos.

O Ministério recorreu da decisão e apresentou novas evidências técnicas, para manter a suspensão como medida preventiva de saúde animal.

" Estamos acompanhando de perto. Precisamos garantir que todo o lote contaminado seja recolhido e que nenhum novo caso aconteça ", concluiu Goulart.





Nota da empresa

Em comunicado oficial, a Nutratta declarou solidariedade aos criadores e proprietários afetados.

A empresa afirmou que recebeu com dor os relatos sobre a perda dos animais e ressaltou que “ optou por agir com máxima responsabilidade e cautela ” desde os primeiros indícios do problema, colaborando com os órgãos oficiais e revisando seus protocolos internos.

A Nutratta destacou que suas linhas de rações para equinos e bovinos são separadas e que, até o momento, “ não há qualquer evidência de contaminação ou falha nos produtos destinados à bovinocultura ”.

Ainda, a empresa informou que a interdição de sua unidade fabril ocorreu em 04 de julho, com coleta de amostras de produtos e matérias-primas, além do lacre de um caminhão para análise completa.

Segundo a nota, todas as exigências estão sendo atendidas, incluindo testes para diversas toxinas e bactérias.

“ Sabemos que nenhum laudo técnico trará de volta os animais perdidos, mas seguimos comprometidos em buscar, com total transparência, respostas que possam oferecer ao menos alguma forma de justiça e aprendizado diante de tamanha tragédia ”, afirma a equipe da Nutratta.

A empresa concluiu dizendo que permanece à disposição das autoridades e dos clientes e fará nova comunicação assim que houver uma posição oficial do Ministério da Agricultura.