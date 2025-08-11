Várias regiões do interior paulista deverão registrar índices de umidade relativa do ar bem preocupantes, permanecendo em situação de emergência, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).
O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, no início da noite desta segunda-feira (11).
De acordo com o órgão estadual, regiões de Presidente Prudente e Marília devem registrar umidade relativa do ar em torno de 18%, enquanto as regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto poderão chegar a 13%.
Já nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, os índices podem ficar próximos de 11%, caracterizando situação de emergência conforme critérios da OMS.
Nesta segunda-feira (11), o Estado já enfrentou níveis muito baixos de umidade.
Ao todo, foram emitidos. via SMS, alertas para 78 municípios que registraram índices entre 13% e 29%.
Entre os menores valores observados, destacam-se Ituverava (13%), Tambaú (16,7%), Mococa (18,1%), Jeriquara (18,4%) e Pedregulho(19,0%).
Na outra ponta, as cidades com índices mais altos foram General Salgado(29,8%), São Pedro (29,9%), Brodowski (29,9%), Nhandeara(29,5%) e Promissão (29,4%).
A previsão indica que, entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), diversos municípios do interior paulista devem manter níveis abaixo de 30%.
A partir de quinta-feira (14), com o deslocamento de um sistema meteorológico próximo à costa do Estado, a umidade relativa tende a aumentar, mas ainda permanecerá em patamar de atenção.
Diante dos índices previstos para os próximos dias, a Defesa Civil reforça a importância de redobrar os cuidados com a saúde durante períodos de baixa umidade.
" É preciso evitar a exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia, aumentar a hidratação e umidificau os ambientes" , orienta, no alerta.
Confira a classificação prevista da umidade relativa do ar no Estado:
• Observação – Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira: 40%; Região Metropolitana de São Paulo: 40%; Baixada Santista e Litoral Norte: 70%
• Atenção – Vale do Paraíba e regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara: 30%
• Emergência – Presidente Prudente e Marília: 18%; Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11%; Araçatuba e São José do Rio Preto: 13%