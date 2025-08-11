Reprodução: commons Tempo seco preocupa em São Paulo, principalmente em regiões do interior

Várias regiões do interior paulista deverão registrar índices de umidade relativa do ar bem preocupantes, permanecendo em situação de emergência, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, no início da noite desta segunda-feira (11).



De acordo com o órgão estadual, regiões de Presidente Prudente e Marília devem registrar umidade relativa do ar em torno de 18%, enquanto as regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto poderão chegar a 13%.

Já nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, os índices podem ficar próximos de 11%, caracterizando situação de emergência conforme critérios da OMS.

Nesta segunda-feira (11), o Estado já enfrentou níveis muito baixos de umidade.

Ao todo, foram emitidos. via SMS, alertas para 78 municípios que registraram índices entre 13% e 29%.

Entre os menores valores observados, destacam-se Ituverava (13%), Tambaú (16,7%), Mococa (18,1%), Jeriquara (18,4%) e Pedregulho(19,0%).

Na outra ponta, as cidades com índices mais altos foram General Salgado(29,8%), São Pedro (29,9%), Brodowski (29,9%), Nhandeara(29,5%) e Promissão (29,4%).

A previsão indica que, entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), diversos municípios do interior paulista devem manter níveis abaixo de 30%.

A partir de quinta-feira (14), com o deslocamento de um sistema meteorológico próximo à costa do Estado, a umidade relativa tende a aumentar, mas ainda permanecerá em patamar de atenção.

Diante dos índices previstos para os próximos dias, a Defesa Civil reforça a importância de redobrar os cuidados com a saúde durante períodos de baixa umidade.





" É preciso evitar a exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia, aumentar a hidratação e umidificau os ambientes" , orienta, no alerta.

Confira a classificação prevista da umidade relativa do ar no Estado:



• Observação – Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira: 40%; Região Metropolitana de São Paulo: 40%; Baixada Santista e Litoral Norte: 70%



• Atenção – Vale do Paraíba e regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara: 30%



• Emergência – Presidente Prudente e Marília: 18%; Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11%; Araçatuba e São José do Rio Preto: 13%

