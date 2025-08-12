Reprodução/PCMG Investigação segue na Polícia Civil de Minas Gerais

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais instaurou procedimento disciplinar e inquérito policial para apurar a conduta da delegada esposa do empresário suspeito de atirar e matar um gari, nesta segunda-feira (11), em Belo Horizonte (MG).

A medida foi confirmada ao Portal iG pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), reforçando ainda em nota que a apuração será feita "com rigor e transparência".

Em seu depoimento, o suspeito teria afirmado que a mulher tinha duas armas em casa. A polícia está apurando se a arma utilizada no crime é de sua esposa.

O crime ocorreu após uma briga de trânsito no bairro Vista Alegre, região Oeste de BH. A vítima Laudemir de Souza Fernandes, um gari de 44 anos, foi atingida por disparo de arma de fogo.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima e outros garis recolhiam resíduos, quando o empresário passou de carro e pediu que o caminhão fosse retirado da via para que pudesse passar.

Após breve discussão com a motorista do caminhão de lixo, o empresário disparou e acertou Laudemir, que chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Seu corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), submetido a exames e, posteriormente, liberado aos familiares.

O empresário fugiu do local e foi detido horas depois, ao sair do seu treino em uma academia de luxo de BH.

Na nota encaminhada ao iG, nesta tarde, a PCMG informou que ratificou a prisão em flagrante do empresário, de 47 anos, pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.





A Polícia disse ainda que, além do investigado, três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

"A Polícia Civil se solidariza com os familiares da vítima e reforça seu compromisso com a legalidade, a imparcialidade e a elucidação completa dos fatos", conclui, na nota ao iG.

