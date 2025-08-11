Divulgação/PCMG Polícia Civil conduz as investigações

O empresário suspeito de atirar e matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, na manhã desta segunda-feira (11), em Belo Horizonte, capital mineira, foi preso pela Polícia Militar, nesta tarde, em uma academia.

De acordo com informações divulgadas pela TV Record, o suspeito é marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Ele foi preso horas depois do crime em uma academia na Avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul de BH.

Segundo testemunhas, o gari foi baleado, enquanto trabalhava, na rua Modestina de Souza, no bairro Vista Alegre, na região Oeste, por um motorista que dirigia um BYD de cor cinza.

Conforme informações da PM, uma briga de trânsito motivou o crime.

Laudemir chegou a ser socorrido por populares, mas não resitiu e faleceu no hospital.







Em nota encaminhada ao Portal iG, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que "aguarda a finalização do boletim de ocorrência, pela Polícia Militar, para iniciar a lavratura de procedimento investigativo, em desfavor de um homem, apontado pelos militares como sendo o suposto autor do homicídio praticado, no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte."

No entanto, a PCMG não confirmou oficialmente se o suspeito é marido de uma delegada.

"Outras informações poderão ser repassadas após a finalização dos trabalhos de polícia judiciária", finalizou na nota, ao iG.