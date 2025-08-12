Reprodução/redes sociais Labubus recuperados pela polícia estadunidense

A polícia da cidade de Chino, na Califórnia (EUA), afirmou ter recuperado US$ 30 mil (cerca de R$ 163 mil) em bonecos Labubu que haviam sido roubados de um armazém. As informações foram divulgadas pelo canal ABC7 News .

Os agentes cumpriram mandado de busca em uma casa na região, onde encontraram 14 caixas de mercadorias roubadas e evidências de que os bonecos seriam revendidos e enviados para outras áreas dos Estados Unidos. Os Labubus valiosos tinham sido furtados ao longo de vários dias.

A polícia também informaram, em uma publicação no Facebook, que um suspeito tentou fugir, mas acabou se rendendo e foi preso. Os itens foram devolvidos ao proprietário.

Labubu

Os bonecos Labubu se tornaram febre mundial nos últimos meses. Trata-se de uma das figuras da linha de brinquedos ‘The Monsters’ , lançada pela Pop Mart , empresa chinesa. Eles ganharam fama pelas redes sociais e após serem adquiridos por celebridades, como a cantora Lisa, integrante do grupo de K-pop BLACKPINK, e a cantora Rihanna.





Com aparência única de um "monstro", o boneco é vendido em diferentes modelos e tamanhos. No final de julho, um exemplar raro foi vendido por cerca de R$ 58 mil no eBay, o mais caro da série de brinquedos.

Segundo especialistas entrevistados pela Forbes , os Labubus têm potencial para permanecer valorizados como peças de coleção, graças ao modelo de vendas em edições limitadas adotado pela Pop Mart .