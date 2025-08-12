Reprodução Renê da Silva Nogueira Júnior

O executivo Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, foi preso nesta segunda-feira (11) suspeito de atirar contra o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, após uma discussão no trânsito em Belo Horizonte. Ele foi localizado por policiais enquanto se exercitava em uma academia de alto padrão na região Oeste da capital mineira. Marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Renê é conhecido no meio corporativo por ocupar cargos de liderança em empresas de renome no Brasil e no exterior.

Nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, o suspeito se apresenta como um “executivo C-Level” com 27 anos de experiência no setor de alimentos e bebidas, destacando passagens por companhias como Coca-Cola, Vigor, Red Bull e Ambev. No currículo, também afirma ter histórico de liderar “transformações organizacionais complexas” e gerar “crescimento exponencial” para as empresas onde atuou.

Seu cargo mais recente, iniciado no começo deste mês, era de diretor de negócios da Fictor Alimentos, que, após a prisão, divulgou nota repudiando o crime e manifestando solidariedade à família da vítima.

Na trajetória acadêmica, Renê lista no perfil cursos e especializações na PUC-Rio, FGV, Ibmec, USP, ESPM e Harvard Business School. No espaço de recomendações do LinkedIn, sua esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, escreveu que o marido é um “homem de caráter irrefutável”, descrevendo-o como justo, empático e dedicado à família.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu quando o caminhão de coleta de lixo onde Laudemir trabalhava parou para recolher resíduos. Irritado com a suposta obstrução do trânsito, o motorista de um BYD cinza, identificado como Renê, teria ameaçado a condutora do caminhão e, em seguida, disparado contra o gari. Laudemir foi socorrido, mas morreu no hospital.

Horas depois, o suspeito foi encontrado em uma academia. A perícia apreendeu no local do crime um cartucho intacto e outro deflagrado, ambos calibre 380. Renê deve responder por homicídio qualificado.