Reprodução/Divulgação Dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira é preso em operação contra esquema de corrupção









O empresário Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma, foi preso nesta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.

A ação, batizada de Operação Ícaro, também prendeu um auditor fiscal estadual de alto escalão acusado de liderar o esquema e o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes.

Segundo o MP-SP, o auditor é suspeito de manipular processos administrativos para facilitar para as empresas quitarem dívidas de impostos em troca de propina.

De acordo com as investigações, o grupo teria arrecadado cerca de R$ 1 bilhão em propinas. O pagamento era feito todos os meses, por meio de uma empresa registrada no nome da mãe do servidor.

As prisões ocorreram em endereços ligados aos investigados. Sidney Oliveira estava em sua chácara em Santa Isabel, e Gomes, em um apartamento na capital. Além dos mandados de prisão temporária, os agentes cumpriram buscas nas sedes das empresas e nas residências dos alvos.

A investigação é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC). Os investigados podem responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.





O Portal iG procurou a rede Ultrafarma para um posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.