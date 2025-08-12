Governo de SP Carro da Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta terça-feira (12), 17 pessoas de uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo.

Segundo as autoridades, o grupo tem ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital ( PCC). Entre os presos, dois já eram considerados foragidos da Justiça.

A operação, que envolveu 308 policiais civis, foi deflagrada para cumprir 51 mandados de busca e apreensão e outros 17 de prisão na capital paulista e em Diadema, Cotia, Jundiaí, Guarulhos e Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ( SSP/SP) informou que a investigação começou depois de um roubo, em maio deste ano, a um condomínio de alto padrão na Santa Cecília, bairro na região central de São Paulo.

Um dia antes do crime, os membros da facção foram até o condomínio usando uniformes de uma empresa de telefonia e cortaram os cabos de acesso à internet, para que os sistemas de monitoramento parassem de funcionar.

No dia da invasão, a organização criminosa utilizou veículos com placas clonadas de carros dos moradores para conseguir entrar no prédio.

Segundo a polícia, os integrantes renderam as vítimas e roubaram dinheiro, joias, relógios e outros bens.

O delegado Ronald Quene, da 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas ( Cerco), explicou que a operação teve como objetivo prender os criminosos e apreender objetos utilizados nas ações, como armas e documentos, além de identificar outros membros da organização criminosa.

“ A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o combate à criminalidade organizada e à proteção da população, ressaltando que operações dessa magnitude são fruto de trabalho investigativo minucioso, cooperação entre unidades especializadas e uso de tecnologia de inteligência policial ”, disse Quene.

A ação foi batizada de Operação Shalom, palavra usada como saudação e despedida por judeus – que, segundo a polícia, eram os principais alvos da quadrilha.



