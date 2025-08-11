Divulgação/CCR RioSP Carga vai percorrer novo trecho da Via Dutra

O transporte de uma carga especial de mais de 800 toneladas está previsto para percorrer um novo trecho na rodovia Presidente Dutra na manhã desta segunda-feira (11). O conjunto transportador deve sair de São José dos Campos, em São Paulo, e percorrer mais 35 km até a cidade paulista de Taubaté.

A concessionária RioSP, que administra a rodovia, junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acompanha a nova etapa de deslocamento do maior conjunto transportador que já passou pela Via Dutra, e que tem como destino o Porto de Iguaí no Rio de Janeiro.

Novo trecho

A carga tem previsão de sair do km 154 de São José dos Campos, realizar uma pausa no km 136 e depois seguir até o km 117, em Taubaté. Na terça (12), a expectativa é que ela siga até o km 101 ainda no mesmo município. Durante o deslocamento, a velocidade máxima do conjunto transportador não passa de 20km/h.

Todo o deslocamento é acompanhado pelas equipes de Operações e pelo Centro de Controle Operacional da RioSP, além de profissionais da PRF e da transportadora para assegurar que o transporte aconteça com segurança.

Impactos no trânsito

A concessionária esclareceu que as movimentações planejadas podem sofrer alterações devido às necessidades de ajustes operacionais ou por condições climáticas.

A RioSP também reforça a importância de os motoristas manterem a atenção redobrada à sinalização, respeitarem o distanciamento do veículo à frente e acompanharem as informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) distribuídos ao longo da rodovia. Durante o deslocamento, a carga poderá ocupar duas faixas de rolamento simultaneamente, devido às suas dimensões.





Conjunto transportador

Para deslocar a carga especial pesada, foi mobilizado um conjunto transportador de 135 metros de comprimento e seis de largura, com 59 eixos ao todo. Como comparação, para transportar essa mesma carga seriam necessários 38 caminhões de três eixos, segundo a concessionária.

O transporte começou em Guarulhos, São Paulo, com destino a Itaguaí, no Rio de Janeiro. O conjunto deve seguir até Seropédica, na Baixada Fluminense, antes de ser transportada para o porto de Itaguaí. Ela será levada até a Arábia Saudita em um navio cargueiro.