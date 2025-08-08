Divulgação/CCR RioSP Carga transportada é a maior que já passou pela rodovia

O transporte de uma carga especial, em um conjunto transportador de mais de 800 toneladas, volta a se deslocar pela Rodovia Presidente Dutra na manhã desta sexta-feira (08). A carga é considerada a maior já transportada na via.

A RioSP informou que o conjunto transportador de 135 metros de comprimento e seis de largura vai se deslocar a partir das 10h, saindo do km 179, em Guararema, região do Alto Tietê (SP), onde atualmente está estacionado. O translado segue na via sentido Rio de Janeiro até o km 154, em São José dos Campos, São Paulo.

Operação especial

A operação especial, realizada em etapas, deve ficar no destino desta sexta até a próxima segunda-feira (12). Nesta segunda etapa, o conjunto seguirá até o km 136 da Via Dutra.

Durante o deslocamento, a carga poderá ocupar duas faixas de rolamento simultaneamente, devido às suas dimensões. A RioSP reforçou, através de nota, a importância de os motoristas manterem a atenção redobrada à sinalização, respeitarem o distanciamento do veículo à frente e acompanharem as informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) distribuídos ao longo da rodovia.

Por questões de segurança, em caso de condições climáticas adversas, como neblina intensa, a carga poderá ter sua movimentação temporariamente suspensa até que haja condições adequadas para a operação.

Todo o trajeto contará com o apoio operacional da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal, com escolta e acompanhamento técnico para garantir a segurança dos usuários e da operação logística.





Destino final

O transporte começou em Guarulhos, São Paulo, com destino a Itaguaí, no Rio de Janeiro. O conjunto deve seguir até Seropédica, na Baixada Fluminense, antes de ser transportada para o porto de Itaguaí.

Ela será levada até a Arábia Saudita em um navio cargueiro. Ao todo, mais de 50 profissionais estão envolvidos na operação, que conta com agentes da CCR RioSP, da empresa responsável pela carga e da transportadora, além da PRF, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).