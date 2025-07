Divulgação/CCR RioSP Transporte de carga impacta trânsito na Via Dutra





O transporte de uma carga especial gigante gerou uma operação especial de trânsito nesta quinta-feira (24) na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O conjunto transportador, que tem 135 m de comprimento, 6 m de largura e pesa mais de 800 toneladas, faz uma nova movimentação nesta manhã.





O transporte segue da praça de pedágio de Arujá até o km 179 norte (sentido Rio de Janeiro), no recuo situado em frente à Balança de Guararema, ambos municípios de São Paulo. O trecho tem cerca de 40 km.

Até a última atualização apurada pelo iG, a lentidão no trecho já passa de 1,5 km. Segundo a concessionária CCR RioSP, que administra a via, este é o maior conjunto transportador com carga a transitar na rodovia Presidente Dutra.

Impacto no trânsito

Devido a dimensão da carga, que ocupa até duas faixas durante o trajeto, a concessionária reitera a importância de o motorista respeitar a sinalização da rodovia, além do distanciamento do veículo a frente e ficar atento às informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMV).

Em Guararema, a carga será avaliada e terá sua pesagem realizada. As equipes da CCR RioSP vão coletar os dados e farão uma análise para garantir que os próximos deslocamentos sejam realizados com segurança.





Destino final

O transporte começou em Guarulhos, São Paulo, com destino a Itaguaí, no Rio de Janeiro. O conjunto deve seguir até Seropédica, na Baixada Fluminense, antes de ser transportada para o porto de Itaguaí.

Ela será levada até a Arábia Saudita em um navio cargueiro. Ao todo, mais de 50 profissionais estão envolvidos na operação, que conta com agentes da CCR RioSP, da empresa responsável pela carga e da transportadora, além da PRF, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).