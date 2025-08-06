Reprodução/redes sociais Caminhão na rodovia no Paraná, transportando a casa de madeira

O motorista de um caminhão chamou a atenção de quem passava pela PR-473, entre Dois Vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, ao transportar uma casa de madeira na carroceria. Também havia um homem do lado de fora da cabine.

O fato ocorreu no útimo sábado (1) e foi registrado por um motoristas que cruzou com a cena curiosa na rodovia. Confira as imagens:





O vídeo viralizou nas redes sociais. Nos comentários dos internautas, muitas suposições irônicas sobre o motivo do transporte da casa pela rodovia.

"Se divorciaram e o terreno ficou para a ex-esposa; a casa é dele", disse um internauta.

"Enfim, divorciados", disse outro.

Brincadeiras à parte, embora o transporte de casas seja uma prática comum na região, é necessário obter autorização oficial para realizar esse tipo de operação.

Irregularidades



No caso, para transportar estruturas fora dos limites regulares de peso e dimensão, é necessário obter uma Autorização Especial de Trânsito (AET), conforme determina o Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Além disso, o transporte de cargas especiais também deve ser autorizado pelas prefeituras, obdecendo a legislação específica de cada município.





Outra curiosidade é que, na imagem, é possível ver que um homem aparece em pé, do lado de fora do veículo durante o percurso, do lado do motorista do caminhão; uma conduta que também pode ser enquadrada como direção perigosa.

Neste caso, a infração pode se tornar gravíssima, dependendo da interpretação da autoridade de trânsito.

E ainda o condutor que filmou a cena também comete uma infração, ao utilizar o celular enquanto dirige.