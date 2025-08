Reprodução/X Ambulância da Samu

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de uma mulher de 20 anos, que morreu de parada cardíaca dentro de um ônibus no último dia 29 de julho, segundo informações de veículos internacionais como Daily Mail e Mirror.

De acordo com os relatos, a jovem – que viajava sozinha de Foz do Iguaçu (PR) para São Paulo – começou a passar mal durante a viagem, queixando-se de falta de ar. Testemunhas contaram que ela desmaiou quando o ônibus parou na cidade de Guarapuava, região central do Paraná.

Equipes de resgate tentaram reanimá-la por cerca de 45 minutos, mas a mulher sofreu uma convulsão e acabou morrendo no local, conforme registraram os atendentes.

Durante o atendimento, foram encontrados pacotes colados ao corpo da vítima. Segundo o Daily Mail, esses pacotes continham 26 iPhones. A polícia também apreendeu várias garrafas de bebida alcoólica que estavam na bagagem da passageira.

As autoridades suspeitam que a jovem estivesse fazendo o transporte ilegal dos celulares. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil aguarda o laudo do exame forense para determinar a causa exata da parada cardíaca e da dificuldade para respirar.

Os aparelhos apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal do Brasil.