Acidente com caminhão-tanque deixa a BR-040 interditada

Um caminhão-tanque tombou e explodiu na manhã desta terça-feira (5) na BR-040, na altura de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. O incêndio se espalhou pela pista, e a rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos.

Segundo a EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta das 7h37 no km 604. O veículo transportava produto químico, e as chamas comprometeram a segurança na região. Até as 8h45, o congestionamento chegava a 4 quilômetros em cada direção.

Equipes de resgate, guincho e inspeção foram acionadas, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal. A empresa informou que ainda não há previsão de liberação da pista.

As condições de saúde do motorista não foram divulgadas até o momento. O atendimento à ocorrência continua em andamento.