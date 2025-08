Reprodução/Governo de São Paulo Denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de São Paulo





A vice-prefeita e secretária de Saúde de Ribeira (SP), Juliana Teixeira da Costa, foi afastada dos cargos, liminarmente, após denúncias do Ministério Público do Estado de São Paulo(MP/SP) que apontavam pagamento de serviços de uma mãe de santo com dinheiro público, entre outras irregularidades.

A denúncia foi aceita nesta semana pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,



De acordo com o MP, Juliana é alvo de ações criminal e cível, em caso que envolve fraude a licitações, além do uso de erário público para pagar por serviços espirituais.

A decisão da segunda-feira (4), que atende a pedido do promotor Renan Rodríguez, ainda suspendeu das funções públicas o coordenador de saúde do município, também envolvido no caso da mãe de santo.

Os dois e um empresário estão impedidos de entrar nas dependências da prefeitura e de fazer contato com as testemunhas do processo.



Eles são acusados de associação criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, falsidade ideológica e peculato.

Na esfera cível, ainda de acordo com o MP, o polo passivo da ação é formado pelos três envolvidos, a empresa de um deles e o próprio município de Ribeira.

Enriquecimento ilícito e mãe de santo



A Promotoria de Justiça aponta que houve enriquecimento ilícito por meio de pagamento de serviço particular com recursos do erário e fraudes a licitações decorrentes do direcionamento de dois pregões.

A execução dos contratos está suspensa pela Justiça, também por iniciativa do MPSP.

Além disso, a empresa contratada foi proibida de firmar novos contratos com o município até decisão judicial em contrário.

Segundo o apurado, a vice-prefeita e secretária de Saúde subtraiu R$ 41,2 mil do Fundo Municipal de Saúde e, por meio dessa empresa, o valor foi repassado a uma pessoa que se apresenta nas redes sociais como mãe de santo Mentora Samantha.





Ainda conforme o MP, a mãe de santo seria responsável por fazer um trabalho de "casamento espiritual" entre a vice-prefeita e o coordenador de saúde, que manteriam um relacionamento extraconjugal.

A intenção da "amarração" era afastar o homem da atual esposa.

O Portal iG tentou entrar em contato com a vice-prefeita, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço permanece aberto.