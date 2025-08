Reprodução/redes sociais O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL), em discurso na Avenida Paulista

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse, neste domingo (3), que se o ex-presidente Jair Bolsonaro não participar das eleições presidenciais em 2026, o Brasil terá guerra nas ruas.

A declaração do líder do PL foi feita durante seu discurso na manifestação que reuniu apoiadores do ex-presidente, em São Paulo.



Em mais de 60 cidades, aliados do bolsonarismo realizaram manifestações, neste domingo, contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula de Silva e pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na capital paulista, a manifestação foi na Avenida Paulista.

"Precisamos anistiar o presidente Bolsonaro. Somente com Bolsonaro na urna, em 2026, este país terá paz. Se não permitirem que o maior líder, o líder das pesquisas eleitorais, dispute a eleição, o Brasil terá guerra nas ruas. O recado de hoje em todas as cidades do Brasil é só o início. Não provoque os patriotas desta nação" , declarou o deputado aos manifestantes.

E ele ainda concluiu: "Deixem Bolsonaro concorrer em 2026. Sabe por quê? Quando acontecer isso, nós temos certeza que o nosso presidente Bolsonaro voltará em 2026".



Pouco antes dessa declaração, o deputado cumprimentou os presentes e mencionou aliados do bolsonarismo envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, na praça dos Três Poderes.



"Em nome de tantos patriotas nossos exilados. Em nome da Débora do Batom. Em nome de centenas de brasileiros condenados pelo senhor Alexandre de Moraes a 17, a 15, a 14 anos de cadeia, obrigado pela presença de todos", saudou, puxando o coro de "Fora Xandão".



"E quero deixar um recado já. Partido Progressistas, União Brasil, PSD, Podemos, eu sei que nesses partidos tem muitos patriotas. Está na hora de largar a canoa furada do desgoverno, do descondenado e vir para a oposição de vez", destacou.



Também saudou o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que não participou das manifestações, porque está nos Estados Unidos e a deputada federal licenciada Carla Zambelli, que está presa na Itália.



A manifestação de apoiadores do ex-presidente na Avenida Paulista, além de Sóstenes, reuniu vários aliados, entre eles Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).







Do PL, estavam presentes também Valdemar Costa Neto, presidente do partido; Coronel Mello Araújo, vice-prefeito de São Paulo; André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de SP; os vereadores Zoe Martinez e Lucas Pavanato, o deputado estadual e o deputado federal Nikolas Ferreira.

Entre os manifestantes, a maioria com a camisa da Seleção Brasileira, muitas bandeiras do Brasil e cartazes de Fora Lula e Fora Xandão. Chamavam a atenção bandeiras dos Estados Unidos e cartazes de apoio ao presidente Donald Trump.

Nesta última semana, Trump aplicou sanções financeiras contra Moraes, com base na lei Magnitsky , aplicada contra autoridades acusadas de violações de direitos humanos e corrupção em larga escala, e também assinou a ordem executiva que elevou para 50% as taxas de exportações a produtos brasileiros.