Reprodução/redes sociais Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em São Paulo

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) organizaram manifestações contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a favor do impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morae s, neste domingo (3), em mais de 60 municípios.





Foram registradas manifestações em pelo menos sete capitais - Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Os atos, organizados pelas lideranças mais radicais da direita, como o pastor Silas Malafaia, são uma reação aos revezes sofridos pelos bolsonatistas na Justiça.

Inelegível até 2030 por decisão do TSE, Bolsonaro virou réu por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Se condenado, pode pegar até 43 anos de cadeia.

A ação penal é conduzida por Moraes no STF.

Ainda por determinação de Alexandre de Moraes, desde 18 de julho, o ex-presidente ainda cumpre medidas cautelares, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica, proibições de acessar as redes sociais e permanecer em residência das 19h e 7h, durante a semana e em tempo integral nos feriados e fins de semana.

Sem poder contar com a presença do ex-presidente, que cumpre as medidas cautelares, os atos ocorreram em todas as regiões do país.

Por não pode sair de casa aos fins de semana, Bolsonaro acompanhou as manifestações em videochamadas transmitidas por assessores, pelo filho Flávio Bolsonaro (PL-SP), e pela mulher, Michelle Bolsonaro, que participou do ato em Belém.

Lideranças do Partido Liberal (PL) e aliados, entre eles o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participaram. dos protestos na capital paulista. Já o governador de SP, Tarcísio de Freitas não foi, porque realizou um procedimento médico neste domundo.

Em Belo Horizonte, a manifestação também reuniu pastores e representantes de diversos movimentos civis. Foi marcada por orações, cânticos e apelos por anistia.

Na maioria das capitais, muitos cartazes traziam referências a versículos bíblicos e frases como “Fora Lula”, “ PEC 333 Já” e “Alexandre Moraes não nos representa”.





Em vários pontos, incluindo Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, manifestantes levantaram ainda bandeiras dos Estados Unidos e cartazes de apoio ao presidente Donald Trump.

Nesta última semana, Trump aplicou sanções financeiras contra Moraes, com base na lei Magnitsky, aplicada contra autoridades acusadas de violações de direitos humanos e corrupção em larga escala.

Também nesta última semana, o presidente dos Estados Unidos assinou a ordem executiva que elevou para 50% as taxas de exportações a produtos brasileiros.