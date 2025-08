Divulgação/Agência Câmara Carla Zambelli segue detida na Itália

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) seguirá presa em Roma, na Itália, após passar por audiência de custódia no país nesta sexta-feira (1º).

Zambelli, que foi condenada em trânsito julgado no Brasil e tinha pedido de prisão internacional aberta na Interpol, foi detida pela polícia italiana na última terça-feira (19).

A parlamentar estava no apartamento de uma empresária brasileira, localizado em uma área de classe média alta na zona oeste da capital italiana, onde há algumas semanas foragida da justiça brasileira.

A decisão da Justiça Itália foi confirmada pela agência de notícias italiana Ansa. O Portal iG entrou em contato com o Itamaraty para mais informações.

Pedido de libertação

A defesa da parlamentar pediu para que essa fosse liberada, mas o juiz da Quarta Seção do Tribunal romano decidiu pela manutenção da prisão até ao menos uma segunda audiência. A Corte deverá analisar o pedido de liberdade da deputada licenciada em meados de agosto.

Nesta quinta-feira (31), o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a Advocacia Geral da União (AGU) tome as "providências cabíveis e necessárias" para extraditar parlamentar condenada.





Zambelli está detida na penitenciária de Rebibbia, uma das principais do país. Alvo de um mandado internacional da Interpol, ela havia fugido para a Itália, nação da qual tem cidadania, no início de junho, para escapar de uma condenação a 10 anos de prisão no Brasil por hackear os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A parlamentar foi presa após o deputado italiano Angelo Bonelli divulgar o endereço de Zambelli em sua conta no X. Bonelli vinha questionando repetidamente o governo da Itália sobre a ausência de diligência na prisão de Carla Zambelli, mesmo após o mandado de prisão internacional emitido pelo STF brasileiro e a inclusão do nome dela na lista vermelha da Interpol.

*Reportagem em atualização