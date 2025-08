Nelson Jr./SCO/STF Ministro Gilmar Mendes

Ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes afirmou nesta sexta-feira (1º) que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comete um ato de lesa-pátria ao fomentar ataques dos EUA ao STF.

Sem citar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro disse que "um deputado, na linha de frente do entreguismo, fugiu covardemente" do país, para cometer "um verdadeiro ato de lesa pátria".

A declaração foi feita no começo da sessão plenária desta sexta, após volta do recesso. A fala de Gilmar também foi marcada pela defesa de Alexandre de Moraes, também ministro do STF e relator do inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

Ministro defendeu Moraes

O decano do STF Defendeu Moraes, colega na Corte, após ele ser incluído na Lei Magnitsky pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump. A medida sanciona penalidades econômicas contra pessoas apontadas pelo governo norte-americano por histórico de corrupção ou abuso dos direitos humanos.

O ministro afirmou que quanto mais provas surgem sobre a trama golpista, maiores são os ataques "daqueles que perderam as eleições" contra a Corte.

Antes da fala de Gilmar, o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, também saiu em defesa de Moraes.

"Faz-se aqui um reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal" , pontuou o presidente do STF.

Barroso também destacou que o Brasil é uma das raras exceções no cenário global em que um tribunal, com o apoio da sociedade civil, da imprensa e de setores da classe política, conseguiu conter uma grave ameaça à democracia sem comprometer o funcionamento das instituições.





O que é um ato de lesa-pátria?

O ato de lesa-pátria, apontado por Gilmar Mendes como cometidos por Eduardo Bolsonaro, se refere a atos políticos com objetivo de prejudicar o país, principalmente quando atentam contra a soberania nacional, interesses públicos fundamentais ou a democracia.

Apesar de ser comumente usado, ele não está previsto no Código Penal Brasileiro. É uma expressão, usada politicamente, que pode englobar outros crimes como o de traição, de ferir a segurança nacional ou de corrupção.

*Reportagem em atualização