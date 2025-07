artografia de Marinha - levantamentos de 1961 a 1964 Mapa antigo mostra área de deposição de sedimentos (verde) e Coroa da Balseiras (desenho pontilhado)





O governo do Rio Grande do Sul desmentiu uma informação que circulava nas redes sociais, que associava as enchentes históricas de 2024 com um banco de areia no Guaíba. Ao contrário do que foi dito, não houve um novo assoreamento na bacia hídrica — ele já existia há 60 anos.

De acordo com o estado gaúcho, o banco de areia que pode ser visto junto à Ilha das Balseiras, no Guaíba, em Porto Alegre, é uma formação antiga que já aparece em mapas do Exército e da Marinha desde 1961 e 1964, respectivamente.

Formação natural

Reprodução/Google Earth Banco de areia no Guaíba em imagem de satélite de 2020





O assoreamento na região teve formação geológica em um processo natural de sedimentação. "Apesar de o banco ter aumentado de tamanho após o evento extremo do ano passado, isso não representa risco maior de inundações na capital do Estado nem interfere na capacidade de navegação" , informou o governo em um comunicado.

Documentos antigos das Forças Armadas já mostravam a presença de sedimentos ao redor da Ilha das Balseiras, incluindo a chamada “coroa da Balseiras”, identificada por pontilhados para indicar o banco de areia ao redor.

Imagens de satélite, divulgadas pelo governo, confirmam que essa formação existe há bastante tempo, como uma foto de 2020, onde o banco de areia aparece com clareza. A visibilidade da área muda conforme o nível do rio.

Fernando Mainardi Fan, doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, destacou que a influência do banco de areia é "desprezível" para as cheias do Guaíba.

Desassoreamento de rios

O governo gaúcho também informou que está em andamento o "Programa Desassorear RS", como parte de uma iniciativa para reconstruir e preparar o Rio Grande do Sul para possíveis novas enchentes. O objetivo é retirar o excesso de sedimentos que se acumulam no fundo do Guaíba e de outras bacias hídricas da região.





Na primeira etapa, chamada de Eixo 1, o foco está nos pequenos cursos d’água. Ao todo, 154 municípios serão beneficiados com a limpeza de rios menores, canais de drenagem e sistemas pluviais. A ação conta com investimento de R$ 301 milhões, via Fundo do Plano Rio Grande.

O Eixo 2 do programa envolve os grandes rios e começou nesta segunda-feira (07) no rio Taquari, em Triunfo. Antes da limpeza, porém, é necessário concluir um levantamento que mapeia o fundo dos rios com ecobatímetro e GPS de alta precisão. Esse estudo vai indicar os trechos mais críticos para o desassoreamento.