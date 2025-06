Reprodução/Alexia Hoppe via MetSul Nível do Guaíba subiu rapidamente no domingo (29)





O nível do Guaíba em Porto Alegre subiu rapidamente neste domingo (29) após as chuvas intensas e os ventos fortes que causaram inundações em cinco rios do Rio Grande do Sul.

Dados obtidos pela MetSul Meteorologia mostram que em apenas seis horas, entre a tarde e a noite de domingo, as águas subiram cerca de 30 centímetros. Nos próximos dias, o Guaíba pode ultrapassar os 3 metros da cota de inundação.

Elevação causada pelos ventos

Os ventos registrados na Laguna dos Patos empurram a água em direção à capital, segurando as águas do Guaíba e provocando a elevação súbita e rápida do nível, explica a MetSul. Estações meteorológicas ao Sul de Porto Alegre registraram rajadas de 63 km/h no meio da tarde.

A projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS é de que o máximo da cheia seja registrada na manhã desta segunda (30), podendo chegar a até 3,60 metros.

Nível elevado

Para o professor Fernando Fan, do IPH, o Guaíba deve se manter elevado até a próxima sexta-feira (04). Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele contou que o nível deve oscilar entre 3 e 3,60 metros durante a semana. O volume de água do Rio Caí e do rio Taquari, que deságuam no Guaíba, registraram inundação neste domingo, impactando a bacia hídrica.

"É difícil dizer o que o vento vai fazer, mas vamos chegar perto da cota de inundação. Com essa água do Caí chegando, vai segurar o nível do Guaíba alto mais ou menos até sexta-feira", disse o especialista.





Impactos das chuvas

Para a MetSul, a vazão da chuva que caiu no final de semana nos rios Caí e Taquari ainda não chegou ao Guaíba. O instituto explica que as águas podem atingir o nível máximo entre terça e quarta, quando deve chegar também o volume precipitado na parte final do Jacuí.

No cenário mais otimista, o Guaíba deve alcançar marcas próximas do pico na quarta-feira (02), por volta dos 3 metros; no pior cenário, pode atingir marcas perto ou ao redor dos picos das duas cheias do segundo semestre de 2023: 3,15 metros em setembro de 2023 e 3,45 metros em novembro de 2023 no Cais Mauá.