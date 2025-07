Cristine Rochol/PMPA Falta de leitos infantis agrava a crise em Porto Alegre





A prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reativou nesta segunda-feira (30) o comitê de crise para coordenar ações emergenciais diante da superlotação dos serviços de saúde, especialmente na área pediátrica.

O grupo de gestão de crise vai se reunir, no mínimo, duas vezes por semana para discutir medidas, além de realizar rondas diárias de monitoramento da situação nos hospitais.

Os moldes do comitê de crise seguem os utilizados durante a pandemia da Covid-19, informou a SMS ao Portal iG. As reuniões devem acontecer às terças e quintas-feiras.

Superlotação em hospitais

Hospitais de Porto Alegre estão com alta taxa de internação





As unidades de saúde pediátricas da capital gaúcha estão sobrecarregadas, com crianças sendo internadas em corredores hospitalares devido à ocupação total de leitos e equipamentos disponíveis.

De acordo com dados da SMS, obtidos pelo iG, todos os leitos de UTI pediátrica estão ocupados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mesmo com a abertura de leitos extras.

O agravamento foi evidenciado após a emergência pediátrica do município registrar 35 atendimentos em uma única noite, resultando em 11 internações em apenas oito horas. Quatro dessas crianças não conseguiram vaga em outros hospitais da rede.

O secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter, afirma que a capital e os municípios da Região Metropolitana estão sofrendo com a falta de recursos para os hospitais públicos. Segundo ele, a situação piorou com o Programa Assistir e o fechamento de leitos, como aconteceu no Hospital de Pronto Socorro de Canoas.

Medidas adotadas

O comitê de crise reativado reúne representantes de todos os hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital, incluindo Pronto Socorro, SAMU e UPAs.

"A partir desta semana, temos um comitê de crise em funcionamento, com reuniões diárias envolvendo todos os hospitais, pronto-atendimentos e a Coordenação da Atenção Primária em Saúde. Seguiremos firmes, jamais inertes. Não vamos sossegar diante da dor das pessoas e da sobrecarga enfrentada por nossos trabalhadores" , afirmou Ritter.





Foram abertos 197 novos leitos em Porto Alegre, entre pediátricos, de UTI e para adultos, para reforçar o atendimento durante a temporada de doenças respiratórias. Esses leitos são novos ou foram adaptados para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou com suporte ventilatório.

A cidade também estendeu o horário de funcionamento de 15 unidades básicas de saúde nos fins de semana. Em parceria com o Instituto de Cardiologia, a Secretaria Municipal da Saúde vai abrir mais dez leitos de UTI pediátrica e oito clínicos, com início previsto para esta primeira semana de julho.