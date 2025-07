Divulgação/PCRS Escola no Rio Grande do Sul onde aconteceu o ataque





A Justiça do Rio Grande do Sul determinou a internação provisória do adolescente de 16 anos que matou um aluno, feriu outras duas e uma professora durante um ataque a uma escola de Estação, município do norte gaúcho.

A determinação foi expedida pela juíza Daniela Conceição Zorzi, em substituição na 2ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio Vargas, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite desta terça-feira (08).

O caso aconteceu na manhã do mesmo dia, na Escola Municipal Maria Giacomazzi. A internação provisória tem duração de 45 dias, segundo estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso tramita em segredo de justiça, por envolver crianças e adolescentes.

O ataque

Por volta das 9h40 desta terça, o jovem teria invadido a escola armado de um facão e golpeado três alunos e uma professora. Um menino, Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o prefeito Geverson Zimmermann, o adolescente não tinha nenhuma ligação com a instituição. Ele conseguiu entrar na escola afirmando que queria entregar um currículo. Pouco depois, lançou bombinhas no pátio para atrair atenção e iniciou os ataques.





As alunas feridas são duas meninas de 8 anos que estão no 3º ano do ensino fundamental. Uma delas segue hospitalizada em Erechim (RS) e a outra já recebeu alta. A professora é uma mulher de 34 anos que também está hospitalizada.

A motivação do crime ainda não está clara e será investigada pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações suficientes para apontar o que levou à ação.