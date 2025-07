Reprodução Escola Maria do Nascimento Giacomazzi

Um adolescente de 16 anos matou uma criança e feriu outras três pessoas dentro de uma escola municipal em Estação, no interior do Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (8). Armado com um facão, o adolescente invadiu a Escola Municipal Maria Giacomazzi, que atende alunos do ensino fundamental, e atacou estudantes de uma turma da terceira série. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Em nota, a Brigada Militar afirmou que uma das crianças morreu ainda no local. As outras vítimas, duas meninas com ferimentos na cabeça e uma professora atingida por golpes de faca, foram socorridas e encaminhadas a hospitais de cidades vizinhas. O estado de saúde delas não foi divulgado até o momento.

O adolescente foi apreendido e, de acordo com o prefeito Geverson Zimmermann, não tinha nenhuma ligação com a instituição. Ele conseguiu entrar na escola afirmando que queria entregar um currículo. Pouco depois, lançou bombinhas no pátio para atrair atenção e iniciou os ataques.





A prefeitura suspendeu as aulas em toda a rede municipal por tempo indeterminado e informou que equipes estão mobilizadas para prestar apoio psicológico às famílias, aos funcionários e à comunidade escolar. A Brigada Militar também acionou o protocolo de resposta para ocorrências críticas e segue apurando os detalhes do crime.