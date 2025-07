Reprodução/ Redes Sociais Moradora abre portão e abriga crianças que corriam na rua, nas proximidades da escola









Um vídeo que circula nas redes sociais mostra crianças desesperadas correndo pela rua, na manhã desta terça-feira (8), nas proximidades da escola municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no município de Estação, no Rio Grande do Sul, onde um adolescente de 16 anos atacou professores e alunos com uma faca, deixando um morto e pelo menos três feridos.

Nas imagens, captadas pela câmera de segurança da residência, é possível ver crianças em pânico, correndo para escapar do ataque que acontecia dentro da unidade.

Com o movimento na rua, uma moradora vai até o portão. É quando uma mulher se aproxima e explica o que estava acontecendo.

Neste momento, a moradora abre o portão e oferece abrigo a todos.

As crianças estavam muito assustadas, algumas gritando, outras chorando. Elas entram acompanhadas de uma mulher, aparentemente, uma professora.

Outros moradores próximos ao colégio também se mobilizaram para ajudar.

O ataque

O ataque aconteceu na escola municipal Maria Nascimento Giacomazzi, que atende mais de 150 estudantes. Um adolescente de 16 anos, armado com uma faca, invadiu uma sala onde estavam crianças do 3º ano do ensino fundamental.

Ele ainda teria usado bombinhas para assustar os alunos antes de partir para o ataque.

A polícia confirmou que um menino de 9 anos foi morto e outras duas crianças ficaram feridas. Além delas, uma professora precisou ser socorrida com ferimentos.

O adolescente suspeito foi imobilizado e apreendido.

A prefeitura de Estação informou, por meio de nota nas rede social, que as aulas na rede municipal de ensino estão suspensas por tempo indeterminado.

Também nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSD) lamentou o ataque e disse que as forças de segurança do estado vão atuar com prioridade total na apuração do caso.

Ainda segundo postagem do governador, a Secretaria da Saúde vai trabalhar no apoio à comunidade escolar.

“Também vamos reforçar, junto à Secretaria da Educação e às prefeituras, as estratégias de proteção e cuidado em todas as escolas do Estado”.

Leite afirma ainda que “que aconteceu não pode ser naturalizado, relativizado ou esquecido”.

E continua: “Quero expressar minha solidariedade mais profunda às famílias atingidas, aos professores, alunos e profissionais da escola, e a cada morador da cidade. O Estado está presente para dar suporte, para proteger e para agir. Nada é mais urgente do que garantir que nossas crianças estejam seguras. E nada é mais inaceitável do que a violência atravessar os muros de uma escola”.