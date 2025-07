Reprodução/X Em junho deste ano, Granizo cobriu a cidade de Vacaria (RS)





O município de Vacaria, no nordeste do Rio Grande do Sul, em uma região conhecida como Campos de Cima da Serra, registrou a menor temperatura do Brasil nesta quarta-feira (09): -0,7ºC.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade gaúcha teve o único registro negativo em todo o país. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, aparece em seguida, com medição de 1,5ºC nesta manhã.

Entre as cinco cidades com temperaturas mais baixas, a da região serrana fluminense foi a única que fica fora da região Sul do país.

De acordo com o Instituto, no Rio Grande do Sul e no leste do Paraná são previstas temperaturas máximas abaixo de 22 °C ao longo do dia. Em Santa Catarina, as máximas não devem passar dos 18 °C.





Confira as 5 menores temperaturas nesta quarta (09):