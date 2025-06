Agência Brasil Chuva atípica para a época do ano caiu em São Paulo na terça (03)





Após atuação de uma forte massa de ar frio nas últimas semanas, a temperatura volta a subir no Sudeste nesta quarta-feira (04). No Rio de Janeiro, o dia será ensolarado com temperaturas máximas de 32ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas capitais dos outros estados os termômetros vão registrar máximas de 26ºC em São Paulo; 29ºC em Vitória; e 27ºC em Belo Horizonte. Apesar do clima mais ameno, as cidades permanecem com previsão de chuva.

Chuva atípica em SP

Em boa parte do estado de São Paulo o sol deve predominar, depois de uma terça-feira com chuvas atípicas para a época do ano. Diversas áreas próximas a Campinas registraram acumulados de 10 a 20 mm em poucas horas, aponta o Climatempo.

Já cidades como Bauru, Jaú, Lins, Jales, Araraquara e Ribeirão Preto tiveram volumes mais elevados, entre 30 e 40 mm em 24 horas. O maior acumulado foi em São José do Rio Preto, onde o Cemaden registrou 74,6 mm no período entre as 16h do dia 2 e as 16h de 3 de junho.

Tempestades no Sul

Previsão de chuvas fortes para hoje no Sul





No Sul do país, uma tempestade com risco de granizo atinge Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No noroeste gaúcho e no sudeste catarinense, a chuva pode chegar a 100 mm por dia. Já em áreas próximas, como o centro-norte do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e Curitiba, a precipitação será mais branda, com acumulados de até 50 mm por dia.

O Inmet está com dois alertas de chuvas fortes para a região: perigo potencial para boa parte do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, e alerta laranja de perigo para zonas mais ao oeste dos três estados.

Demais regiões

No Nordeste, o litoral da Bahia e a faixa de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte estão com alerta amarelo para acumulados de chuva. As máximas ficam por volta dos 30ºC nos estados.





No Norte, o alerta para chuvas intensas está para o nordeste de todos os estados — com atuação maior sobre Amazonas e Amapá. Em Manaus, a máxima deve ser de 33ºC, enquanto Macapá chega a 32ºC.

No Centro-Oeste a previsão é de uma quarta-feira com muitas nuvens, mas sem chances de precipitação na maior parte da região. As temperaturas máximas nas capitais chegam a 31ºC em Campo Grande e em Goiânia, e 33ºC em Cuiabá.