Reprodução Homem é preso após ameaçar expor fotos da enteada nua





Um homem foi preso nesta segunda-feira (7) a pós ser acusado de armazenar cenas de nudez da própria enteada, de 13 anos. O padrasto da vítima foi localizado em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias (RJ). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Em nota oficial, a Polícia Civil afirmou que o homem se aproveitou de uma reforma no banheiro da residência onde morava com a jovem para instalar uma câmera no local. As imagens da enteada nua eram registradas no momento em que a vítima fazia suas necessidades higiênicas no banheiro.

O segundo passo do padrasto foi criar uma conta falsa em uma rede social, passando a ameaçá-la de divulgar as imagens através daquele perfil.

Após a denúncia, os agentes foram até a casa do autor do crime e encontraram as imagens em um telefone celular. O homem foi preso em flagrante por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil em dispostivo informático.