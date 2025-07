Reprodução/Mauro Schaefer Guaíba, no Cais Mauá, segue acima da cota de alerta





Os níveis das águas do Guaíba seguem acima da cota de alerta na manhã desta quinta-feira (03), no Cais Mauá e na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre.

O alerta mais recente emitido pela Defesa Civil, válido até a tarde de quarta (02), indica alto risco de inundação nas ilhas e cais da região metropolitana.

Apesar dos alertas, as medições feitas a cada hora indicam uma leve redução no nível das águas do Guaíba. A mesma tendência é observada no Rio Caí, que recuou da cota de alerta para a de atenção, e no Rio Gravataí, principais afluentes do Guaíba, que também apresentam queda lenta nos níveis.

O único com aumento, ainda que discreto, é medido no Rio dos Sinos, que continua acima da cota de inundação.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também emitiu um alerta de atenção para a elevação da Lagoa dos Patos, local onde o Guaíba deságua. Até a tarde de quarta, havia um risco moderado para regiões ribeirinhas.

Confira as últimas medições dos principais rios da região metropolitana de Porto Alegre, às 7h desta quinta (03):

Rio dos Sinos (São Leopoldo): 4,57m - acima da cota de inundação;

4,57m - acima da cota de inundação; Guaíba (Cais Mauá): 2,61m - acima da cota de alerta;

2,61m - acima da cota de alerta; Guaíba (Usina do Gasômetro): 3,20m - acima da cota de alerta;

3,20m - acima da cota de alerta; Rio Gravataí (Gravataí): 4,32m - acima da cota de alerta;

4,32m - acima da cota de alerta; Rio Gravataí (Alvorada): 3,84m - acima da cota de alerta;

3,84m - acima da cota de alerta; Rio Caí (São Sebastião do Caí): 6,48m - acima da cota de atenção.



Inundações

No último domingo (29), o nível das principais bacias hídricas de Porto Alegre subiram, após chuvas intensas. Cinco rios do estado atingiram a cota de inundação.





O Guaíba segue com riscos de ultrapassar a cota de inundação, uma vez que muito dos rios com alto volume de água o abastecem. A projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS indica que o Guaíba deve se manter elevado até a próxima sexta-feira (04).