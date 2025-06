Reprodução/WIKICOMMONS Bacia hídrica do Guaíba, em Porto Alegre





O nível do Guaíba, no Rio Grande do Sul, apresenta queda no início desta sexta-feira (27), seguindo a tendência de baixa iniciada na quinta, aponta a MetSul Meteorologia. A cheia atual atingiu seu primeiro pico na quarta-feira (25) em Porto Alegre, e desde então o nível vem recuando gradualmente.

Na noite de terça (24), o rio Guaíba transbordou no Cais Navegantes, importante marco de controle da bacia hídrica na zona norte da capital gaúcha. Ruas próximas às margens ficaram alagadas.

Redução do nível

Dados das estações de monitoramento mostram que o nível das águas reduziu em todos os pontos de medição nesta sexta. No Cais Navegantes, área que capta melhor a vazão que chega do Rio Jacuí, as águas estavam em 3,06 metros no final da madrugada, após o pico de 3,26 metros na quarta.

As medições no Jacuí corroboram para a análise de que uma menor quantidade de água está chegando à capital gaúcha. No Cais C6, próximo à Estação Rodoviária, onde o nível chegou a 3,01 metros na manhã de quarta, a régua indicava 2,83 metros no fim da madrugada desta sexta, com viés de baixa, explica a MetSul.

Já no portão central do Cais Mauá, no Centro Histórico, o pico provisório foi de 2,95 metros na quarta e recuou para 2,80 metros nas primeiras horas de hoje.

Previsão para os próximos dias

Apesar da tendência de continuidade no recuo gradual para as próximas horas, a expectativa é de uma nova onda de vazão ao longo da próxima semana.





A chuva intensa prevista para este fim de semana nas bacias que abastecem o Guaíba, especialmente nas nascentes do Jacuí e em áreas dos rios Taquari, Caí e Sinos, vão ser responsáveis pela nova cheia.

Segundo a MetSul, as chuvas devem elevar novamente o nível do Guaíba de forma rápida e acentuada, com um segundo pico já sobre um nível que estará alto.