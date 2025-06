Daniel Leite de Andrade/Portal iG Chegada de ar quente ao tempo seco fez com que as temperaturas subissem rapidamente





O estado de São Paulo viveu uma grande variação de temperatura em pouco mais de 24 horas. Depois de registrar temperaturas negativas e geada em diversas cidades na manhã de quarta-feira (25), os termômetros dispararam na quinta (26), com máximas que chegaram aos 32°C.

Na capital paulista, a estação do Centro de Gerenciamento de Emergências em Parelheiros marcou -0,7ºC no começo da quarta, uma das menores do ano, aponta a MetSul Meteorologia.

No dia seguinte, os termômetros chegaram a 27°C no Mirante de Santana, na zona norte, e 27,3°C em Interlagos, na zona sul. As marcas se aproximam das médias máximas observadas em meses como novembro (26,9ºC) e março (28ºC).

Calor de verão após geada

O interior do estado de São Paulo também registrou uma grande amplitude térmica. O município de Rancharia, por exemplo, teve mínima de -1,7ºC na quarta e máxima de 30,6ºC na quinta.

Presidente Prudente passou de 7ºC para 30ºC. Em Dracena, o registro de 4,7ºC foi para 30,3ºC no dia seguinte. Valparaíso saltou de 2,5ºC para 31,2ºC. José Bonifácio foi de 1,4ºC a 31,6ºC. Em Jales, a variação foi de 4,2ºC para 30,5ºC. Os dados foram divulgados pela MetSul Meteorologia.





Outros municípios também sentiram o contraste: Ibitinga teve mínima de 2ºC e máxima de 30,5ºC em um pouco mais de 24 horas; Barretos passou de 1,6ºC a 31,4ºC; e Bebedouro, de 1,6ºC a 31,3ºC.

A amplitude térmica incomum foi causada pela saída do ar frio para o oceano e pela chegada de uma massa de ar quente vinda do Centro-Oeste. Com o tempo seco após dias de frio intenso, a entrada desse ar mais quente sob baixa umidade fez a temperatura disparar em poucas horas.