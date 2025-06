Reprodução Sarah Jacas foi preso após acusação de abuso sexual em escola

Uma professora de 32 anos foi acusada de manter relações sexuais com um aluno de 14 anos em uma escola da Flórida, nos EUA. Sarah Jacas, que atua como docente de matemática, era casada.

A professora, que foi presa na última segunda-feira (23), foi denunciada pelo adolescente, que atualmente tem 16 anos. A informação é do site 'Fox News Digital'.

Os supostos encontros sexuais ocorreram entre dezembro de 2022 e abril de 2023. "Posso garantir que levo todas as alegações muito a sério e que há uma investigação em andamento pelas autoridades policiais", destacou o diretor da escola em nota oficial.

A vítima costumava almoçar junto com a professora, e alegou aos investigadores que fazia isso pois tinha problema para se adaptar e se relacionar com outros alunos.

Os dois trocavam mensagens de texto pelo celular, mas foram descobertos pelos pais do menor. Ciente disso, Sarah criou uma conta falsa no Instagram para voltar a se relacionar com o garoto.

As conversas acabaram definitivamente quando o então marido da professora descobriu sobre o aluno, terminou o relacionamento, e ameaçou denunciá-la. Sarah Jacas responde por abuso sexual infantil.