Reprodução/freepik Temporal e alagamento





Uma nova frente fria avança pelo Brasil e provoca mudanças expressivas nas condições do tempo em diversas regiões. O fenômeno quebra o padrão de estabilidade dos últimos dias e leva chuva forte para áreas do Sul e do Centro-Oeste, enquanto o Sudeste começa a registrar temperaturas mais amenas durante o dia, de acordo com o 'Clima Tempo'. O Norte do país alterna entre tempo firme e pancadas intensas, e o Nordeste mantém o contraste entre o ar seco no interior e as chuvas no litoral.

No Sul, os temporais voltam a atingir os três estados da região, com atenção redobrada para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná. Nessas áreas, há risco de tempestades com chuva volumosa.

No Sudeste, a massa de ar frio começa a perder força, e as tardes voltam a registrar temperaturas mais altas. Em São Paulo, ainda pode chover de forma pontual à noite, especialmente na faixa sul do estado. O restante da Região, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, segue com tempo firme e céu aberto. Mesmo assim, o amanhecer ainda pode ter formação de geada nas áreas mais elevadas do sul de Minas e da Serra da Mantiqueira.

O avanço da frente fria também altera o tempo no Centro-Oeste. As chuvas se concentram principalmente no centro-sul de Mato Grosso do Sul, com alerta para temporais no extremo sul do estado. Já em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o tempo permanece seco, com queda nos índices de umidade.

O interior do Nordeste deve manter a umidade relativa do ar abaixo dos 30% em áreas como o oeste da Bahia, o sul do Piauí e o sul do Maranhão. Já entre os litorais da Bahia e do Rio Grande do Norte, a circulação de ventos úmidos do oceano segue favorecendo a formação de nuvens carregadas. O litoral norte da Bahia e o estado de Sergipe estão em alerta para chuvas intensas, enquanto o oeste do Maranhão também pode registrar pancadas fortes.

Na região Norte, o tempo firme predomina em estados como Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins. Em contrapartida, áreas do norte seguem com instabilidades. Pela manhã e à tarde, pancadas de chuva ainda devem ocorrer em diferentes pontos, com destaque para o oeste do Amazonas e Roraima, onde há risco de temporais localizados.